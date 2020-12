Gente di Rho e Rho per la Famiglia presentano il primo Concerto di Natale in streaming

Concerto di Natale in streaming con Olga Angelillo e Debora Mori

Gente di Rho e Rho per la Famiglia presentano il primo Concerto di Natale in streaming. Musiche e atmosfere natalizie con Olga Angelillo e Debora Mori. L’appuntamento è stasera, sabato 19 dicembre, alle 20.30 in diretta streaming sui canali You Tube, Facebook di Gente di Rho. Il concerto è organizzato e sostenuto dalle due liste civiche di Gente di Rho e Rho per la famiglia! Un piccolo regalo che noi civici facciamo ai Rhodensi e a chi vorrà sentire un po’ di nuova musica natalizia cantata e suonata dal vivo.

