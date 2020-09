Con Il Centro si vincono viaggi a Cuba

Nei giorni in cui la maggior parte dei vacanzieri è tornata al lavoro, con Il Centro di Arese si possono ancora sognare mari cristallini e spiagge incontaminate grazie al concorso che mette in palio tre viaggi a Cuba

Il concorso de Il Centro e i viaggi a Cuba

Il Centro di Arese ha pensato di addolcireil rientro con un’iniziativa perfetta per tutti coloro che non vogliono ancora rinunciare a sognare le prossime vacanze: grazie a Back to shopping dal 12 settembre all’11 ottobre 2020 saranno messe in palio 340 Gift Card e ben 3 viaggi a Cuba. Un concorso a premi a cui è facilissimo partecipare: tutti i clienti potranno recarsi alla postazione di gioco allestita di fronte all’Infopoint (ingresso 2) con i propri scontrini del valore minimo di 10 euro derivanti da acquisti in tutti i negozi e ristoranti de Il Centro e seguire le semplici istruzioni.

Per tutti, è possibile scegliere tra 3 diverse tipologie di cartolina che danno diritto a partecipare all’estrazione finale per vincere uno dei tre fantastici viaggi a Cuba:

Cuba IN LOVE : il viaggio riservato alle coppie, per 2 persone All inclusive + volo da Milano

: il viaggio riservato alle coppie, per 2 persone All inclusive + volo da Milano Cuba FAMILY : il viaggio riservato alle famiglie, per 2 persone +1 bambino fino a 12 anni All inclusive + volo da Milano

: il viaggio riservato alle famiglie, per 2 persone +1 bambino fino a 12 anni All inclusive + volo da Milano Cuba YOUNG: il viaggio riservato ai giovani, per 2 persone All inclusive + volo da Milano

Per informazioni e regolamento ci si può rivolgere direttamente all’Infopoint (ingresso 2) o sul sito www.centroilcentro.it

