C’è il coronavirus, salta la Maratona dei Narratori

Sarebbe dovuta essere la quattordicesima edizione. Ma non sarà, almeno nel 2020 dal momento che gli organizzatori hanno deciso di rinviare la Maratona dei Narratori

Rinviata la Maratona dei Narratori

La quattordicesima edizione della Maratona dei Narratori si sarebbe dovuta svolgere domenica 18 ottobre nel Castello di Abbiategrasso. E, invece, oggi, sabato 10 ottobre, è giunta la comunicazione (“A malincuore, ma con grande senso di responsabilità”) che per quest’anno non se ne farà nulla. Il numero di casi di Covid, la difficoltà di gestire un evento così complesso e il rischio di generare raggruppamenti di persone in uno spazio chiuso per molte ore ha portato gli organizzatori (Iniziativa Donna, L’Altra Libreria e Ivan Donati) a fare questa scelta.