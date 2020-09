Arte e beneficienza nella tensostruttura di Magenta con il concerto “Tutto Verdi”.

Arte e beneficienza nella tensostruttura di via Matteotti a Magenta sabato 19 settembre. Il concerto per Elisa, promosso dai genitori Graziella e Giuseppe Lesca, è arrivato alla sua 14esima edizione. Quest’anno è andato in scena “Tutto Verdi” con la mezza soprano AnnaMaria Chiuri accompagnata al pianoforte dal maestro Mino Martani. Il pubblico, distanziato secondo le normative anti Covid, ha raggiunto le 250 presenze. Tra questi, in prima fila, l’Amministrazione con il sindaco Chiara Calati e la consigliera Patrizia Morani. Il ricavato della serata è andato in beneficenza per missione in Togo.