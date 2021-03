Il 18 marzo Arese celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19

Arese celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19

Il 18 marzo si celebra la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19”. Anche Arese volge il suo pensiero a tutte le persone che in questo triste anno ci hanno lasciato a causa della pandemia.

L’Amministrazione desidera lasciare un segno tangibile, un simbolo della memoria, non solo per esprimere vicinanza a chi ha perso un familiare, un amico, una persona cara, ma anche come segno di gratitudine per i medici, gli operatori sanitari, i volontari e tutti coloro che non hanno mai smesso di offrire il loro prezioso contributo e il loro sostegno in quella che è una delle pandemie più gravi mai registrate dal dopo guerra.

La cerimonia, a causa delle restrizioni, non potrà avere la presenza di pubblico, per questo motivo ci sarà un collegamento online tramite la pagina Facebook del Comune di Arese giovedì 18 marzo 2021, alle 14.00.