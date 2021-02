“Alimenta l’amore”: il Comune appoggia la raccolta di cibo per animali

“Alimenta l’Amore”: il patrocinio del Comune di Parabiago per appoggiare l’iniziativa di Coop Lombardia.

Raccolta di cibo per animali: l’inizitiva

Si tratta di un’iniziativa solidale promossa da Coop Lombardia rivolta al benessere degli animali da affezione nata per andare incontro alle famiglie che vivono difficoltà economiche e, pertanto, non riescono a mantenere i propri animali domestici.

Il progetto coinvolge Comuni e associazioni del territorio, tra cui il Comune di Parabiago che ha concesso il proprio patrocinio non oneroso, per far conoscere l’opportunità presso la cittadinanza. In particolare, l’attività consiste in una raccolta permanente di cibo per animali presso lo store di Parabiago e ha come partner di riferimento l’Ordine di Malta per la distribuzione delle donazioni raccolte ai soggetti in difficoltà economiche e sociali con animali da affezione e alle associazioni animaliste del territorio.

Le parole del sindaco

Ha dichiarato il primo cittadino Raffaele Cucchi:

“L’iniziativa di Coop Lombardia mi sembra lodevole perché spesso non si pensa che molte persone in difficoltà economiche e sociali, magari anche sole, possano trovare nella compagnia di un animale un modo per vivere la propria affettività”.