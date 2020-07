Ad Abbiategrasso ad agosto non ci si annoierà con le tante iniziative all’aperto.

Nella splendida cornice del Castello Visconteo, e nel completo rispetto delle norme anti-covid, il mese di agosto inizia in allegria con l’ormai consueto appuntamento di Silent Zumba: domani sera, martedì 28 luglio, tutto esaurito per la dinamica sessione di fitness tra musica e movimento con l’insegnante professionista Michela Forte. Si replicherà anche martedì 4 agosto, e le prenotazioni sono aperte da oggi, lunedì 27 luglio.

Venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto invece ritmi più lenti e meditativi con Sara Tramenote e le lezioni di Silent Yoga: ancora pochi posti disponibili, in particolare per l’incontro di questa settimana.

Proseguono poi le serate dedicate al grande schermo, a cura della Consulta Giovani con il supporto dell’associazione abbiatense La Salamandra: domenica 2 agosto andrà in scena il lungometraggio da non perdere “The Help”,dedicato alla discriminazione razziale e all’emancipazione femminile nell’America degli anni Sessanta, mentre domenica 9 agosto sarà la volta di “Ex Machina” di Alex Garland, un film del 2015 sui temi della robotica e della fantascienza, che ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali, ricevendo anche una candidatura per la miglior sceneggiatura. In caso di maltempo, in questo caso le proiezioni si terranno nell’auditorium dell’Annunciata, in via Pontida.

Come prenotare

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con prenotazione obbligatoria: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21:dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468,cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

