A San Giorgio un concerto per ringraziare gli eroi del Covid FOTO

Sabato 19 settembre 2020 a San Giorgio su Legnano un concerto per ringraziare gli eroi del Covid

A San Giorgio un concerto per ringraziare gli eroi del Covid

Un concerto per ringraziare gli eroi del Covid. Medici, infermieri, associazioni e volontari sono stati i protagonisti della serata in musica andata in scena sabato 19 settembre 2020 a San Giorgio su Legnano. L’evento, promosso dalla scuola di musica Niccolò Paganini (che festeggia il ventennale) in collaborazione con Comune e Pro Loco, si è svolto in piazza Mazzini. Protagonista del concerto la band composta dai maestri della scuola Paganini: Gabriella Sciortino (voce), Federico Riva e Alex Mandelli (chitarre), Omar Ceriotti (batteria), Fabio Rabbolini (basso) e Alex Bioli (sax), che hanno proposto un repertorio di facile ascolto, con brani pop/rock presi dalla scena nazionale e internazionale.

TORNA ALLA HOME