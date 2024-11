Trenord seleziona nuovi capitreno: dalle ore 11 di domani, venerdì 15 novembre, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Trenord alla ricerca di nuovi capitreno in tutta la Regione

Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 9 dicembre, secondo le indicazioni che saranno pubblicate domani sulla pagina “Lavora con noi” su trenord.it.

Sul sito è possibile candidarsi anche per il ruolo di Operatore Macchina CNC Junior ed entrare nella Direzione Manutenzione di Trenord.

La selezione di capitreno

Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza.

I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie.

Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. Sono passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Cosa è necessario per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.

Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.

La selezione di Operatore Macchina

Oltre a quelle per nuovi capitreno, è aperta anche la selezione di un Operatore Macchina CNC Junior. Nella Direzione Manutenzione di Trenord, l’operatore su macchine a controllo numerico svolge attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica sugli impianti e sulle apparecchiature che compongono il materiale rotabile nel rispetto dei piani di manutenzione, delle linee guida e delle indicazioni specifiche di pertinenza. Possono essere previste attività a bordo del veicolo, in quota con utilizzo di attrezzature e DPI specifici, lavorazioni nel sottocassa delle carrozze, su postazioni di lavoro dedicate.

Può partecipare alla selezione chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico con indirizzo meccanico, meccatronico, elettronico, elettrotecnico, trasporti o qualifica professionale. È richiesta anche un’esperienza pregressa almeno biennale su macchine a controllo numerico (CNC), macchine utensili o come operai tornitori metalmeccanici. Sono inoltre richieste una buona manualità, conoscenze dei principi propri dell’ambito lavorativo, propensione al lavoro in team, proattività, disponibilità al lavoro su turni.

Ulteriori informazioni sul profilo ricercato, i link utili per candidarsi e tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di lavoro offerte in Trenord sono disponibili sul sito trenord.it, pagina “Lavora con noi”.