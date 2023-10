Taglio del nastro per il nuovo sito produttivo Vetropack

Taglio del nastro nella mattinata di oggi, mercoledì 25 ottobre, a Boffalora sopra Ticino per il nuovo sito produttivo di Vetropack.

Inaugurato il nuovo sito produttivo di Vetropack

A due anni esatti dalla posa della prima pietra, il nuovo stabilimento è pronto e questa mattina oltre ai vertici della multinazionale svizzera leader nel settore della produzione di contenitori di vetro per il campo alimentare, hanno partecipato anche il sindaco Sabina Doniselli e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Con un investimento di oltre 400 milioni di franchi svizzeri e una superficie di 347.000mq – di cui circa la metà destinati agli impianti produttivi – la nuova sede di Boffalora sopra Ticino consente all’azienda di consolidare la propria presenza sul territorio italiano, per soddisfare la crescente domanda del mercato e stare al passo con standard qualitativi sempre più rigorosi. Una presenza importante anche per il territorio del Magentino che si dota così di un’azienda all’avanguardia dal punto di vista dell’automazione, del rispetto dell’ambiente e che garantirà soprattutto un grande indotto per tutta l’area vicina.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

La presenza del Ministro Urso

La mattinata si aperta con la lettura della lettera scritta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e successivamente con l’intervento del Governatore Lombardo Fontana:

“Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile che abbiamo costruito a inizio legislatura va nella direzione che anche Vetropack nella sua vision aziendale e il Comune di Boffalora hanno realizzato. Un investimento nato dalla riqualificazione di un’area già industriale e che quindi non cambia la sua vocazione. Uno stabilimento all’avanguardia, sostenibile, attento al territorio in cui si insedia”.

L'intervento del sindaco Doniselli

Poi ad intervenire è stata il sindaco Doniselli che ha seguito passo dopo passo tutto l’iter di costruzione del nuovo plant, che è andato a recuperare e bonificare un’area dismessa come quella dell’ex Saffa:

“L’arrivo di Vetropack già in questi anni di lavori per la costruzione della nuova azienda ha fatto ricadere sul territorio benefici in termini di indotto economico e ha aperto e continuerà ad aprire a Boffalora e al Magentino un ventaglio di opportunità. È un intervento che nasce da una scelta ragionata, una scelta di rigenerazione, un percorso di recupero di un’area dismessa. L’avvio dell’attività di Vetropack è la dimostrazione che una programmazione urbanistica ben fatta è determinante per creare l’ambiente idoneo per lo sviluppo, tanto da renderlo più competitivo di altri per l’insediamento di nuovi siti produttivi”.

In vista di questa nuova importante sfida, la società Vetropack ha puntato su Boffalora sopra Ticino e sul Magentino, attraverso la sinergica collaborazione con gli istituti formativi locali e avviando delle “Scuole del Vetro” per creare un’opportunità di riqualificazione professionale rivolta a tutti i membri della comunità, indipendentemente da età o livello di esperienza.