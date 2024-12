Stefano Peroni nuovo presidente dei Giovani imprenditori

Il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese ha una nuova guida: si tratta di Stefano Peroni.

Stefano Peroni alla guida dei Giovani di Confindustria Alto Milanese

Eletto presidente nella serata di ieri, martedì 10 dicembre, nel corso dell’annuale assemblea del Gruppo in sostituzione di Federica Simonetto, giunta al termine del proprio mandato e non più rieleggibile, Peroni diventa anche vicepresidente dell’associazione. Stefano Peroni, 32 anni, lavora nell'impresa di famiglia, la Cbs di Magnago. L’azienda, che opera nel mondo dei compositi avanzati nei settori dell’automotive & aerospace industry, grazie all’elevato livello di know-how, è un riferimento nel mercato della fibra di carbonio. Peroni, che ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria gestionale all'Università Liuc di Castellanza, ricopre il ruolo di general manager. Insieme ad altri soci ha poi fondato nel 2022 la start up innovativa Recarbon, che fornisce materiali riciclati in fibra di carbonio.

Negli ultimi quattro anni, è stato parte del Consiglio direttivo del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese.

"Mi concentrerò su cultura di impresa, formazione e comunicazione"

Così commenta:

"Essere un giovane imprenditore è un'esperienza straordinaria, ma spesso solitaria. Solo chi condivide sfide, riflessioni, e il desiderio di costruire il futuro può veramente comprendere cosa significhi. Oggi i giovani sono chiamati a confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione, dove territorio, innovazione, tradizione e passaggio generazionale si intrecciano continuamente. L’attività del mio mandato si concentrerà sulla 'cultura di impresa', intesa come maggiore consapevolezza del fare impresa. Il tema della formazione, insieme alla cura per la comunicazione, sarà centrale insieme alle attività di education".

Eletti anche i membri del nuovo Consiglio direttivo: ecco chi sono

Ad affiancare Peroni ci sarà il nuovo Consiglio direttivo, anch’esso eletto nel corso dell’assemblea di martedì 10 dicembre, formato da Klaus Breda (Anselmi Apparecchi di sollevamento), Mattia Calvino (Cmg Calvino), Umberto Gaio (Officina Meccanica Gaio), Gianpaolo Minesi (Gianpaolo Minesi e Claudia Capoferri), Lucrezia Rampinini (Gr Pubblicità), Andrea Scarpa (Freccia International).

Il Gruppo Giovani, costituito nel 1976, conta oggi 75 iscritti

Il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese, costituito nel 1976, conta oggi 75 iscritti, tra imprenditori, figli di imprenditori e dirigenti di aziende associate, con un’età media di 30 anni. Tra gli scopi principali quelli di diffondere i valori della cultura d'impresa nella società civile, la crescita professionale dei componenti il Gruppo e l’approfondimento di tematiche economiche, sociali e aziendali.