Sottoscritto il protocollo di sicurezza in azienda

Sottoscritto il protocollo d'intesa sulla sicurezza in azienda fra Confindustria Alto Milanese e i sindacati della Cgil. Cisl. Uil.

Gli infortuni sul lavoro rappresentano ancora un dato significativo a livello nazionale. Incrementare la cultura della sicurezza e della prevenzione nell’ambiente di lavoro è l’obiettivo del Protocollo firmato questo pomeriggio tra Confindustria Alto Milanese e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.

“Il Protocollo sottoscritto oggi - dichiara Maurizio Carminati, Presidente di Confindustria Alto Milanese - è frutto di un’importante attività di confronto con le organizzazioni sindacali ed è finalizzato ad avviare iniziative di formazione, di informazione e di conoscenza a livello territoriale. Coinvolgeremo anche la scuola, in particolare i ragazzi in procinto di entrare nel mondo del lavoro. L’attenzione alla sicurezza da parte delle imprese - continua Carminati - rappresenta anche un’importante leva di crescita della reputazione aziendale e uno strumento per incrementarne l’attrattività nei confronti di giovani lavoratori in un contesto generale di difficoltà a reperire e trattenere nuovi collaboratori. Ben vengano, dunque tutte le iniziative che possono contribuire ad aumentare la sicurezza nell’ambiente di lavoro”.

“CGIL, CISL, UIL del Territorio Altomilanese esprimono piena soddisfazione per la ratifica del Protocollo per il quale si sono da tempo battuti e ne sono stati promotrici, ribadendo e confermando così tutta la propria sensibilità e disponibilità a lavorare per contrastare il pericoloso fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso strumenti straordinari, come prevede il Protocollo. Riteniamo importante - concludono le tre sigle territoriali - promuovere una reale cultura del rispetto delle regole e della salvaguardia della salute nel mondo del lavoro. In quest’ottica abbiamo condiviso possibili iniziative di sensibilizzazione interagendo con Organi e Istituzioni pubbliche e private anche verso il mondo della scuola, con particolare riferimento agli studenti di prossimo ingresso nel mondo del lavoro.”