Sinistra italiana in piazza giovedì per lo sciopero dei sindacati

Sinistra Italiana Circolo Altomilanese in piazza a Legnano giovedì 16 dicembre appoggiando lo sciopero indetto da Cgil e Uil.

L'appuntamento è per il 16 dicembre in piazza Castello alle ore 9 a Legnano per un concentramento che si unirà alla manifestazione all'Arco della Pace.

"Manifestare, non solo è un diritto, ma diventa un dovere quando le politiche economiche continuano

a penalizzare giovani, donne e pensionati di questo Paese - ha affermato Rosanna Pontani coordinatrice Circolo Sinistra Italiana Altomilanese - Il Governo scrive una finanziaria sbagliata, con una progressività fiscale al contrario, che riconosce maggiori benefici ai redditi alti rispetto a quelli più bassi: alle famiglie con un reddito fino a 20mila

euro non andrà nulla e chi arriva intorno ai 25 mila riceverà meno di chi è intorno ai 120mila. Inoltre, peggiora le norme sulle pensioni, affossa la legge sulle delocalizzazioni e non fa nulla per ridurre la precarietà nel mondo del lavoro. Si continua a rispondere con il messaggio dei sacrifici per il bene del Paese ma in questi anni e anche a seguito della pandemia, in Italia c’è chi ha guadagnato e molto, e chi invece si è ulteriormente impoverito e ha visto le sue condizioni sociali peggiorate".