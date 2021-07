Riparazione auto da grandine, ecco cosa fare

Riparazione auto da grandine, tutti sanno come muoversi? Probabilmente tanti saranno rimasti spiazzati, fra assicurazione, carrozziere e una vettura danneggiata. L’evento temporalesco che martedì 13 luglio si è abbattuto sul Piemonte e in particolare sulla zona del torinese è stato uno spartiacque. La grandine piovuta è stata abbondante e di grosse dimensioni, colpendo in particolare la zona che si estende dal centro di Torino a Mirafiori. Si tratta di un’area che spicca per una fortissima concentrazione di automobili: i danni provocati sono stati ingenti. E purtroppo il futuro non è dei più rosei: a causa del cambiamento climatico in corso ci si attende sempre con maggiore frequenza le cosiddette “bombe d’acqua”, fenomeni che possono sfociare in violente grandinate come quella di metà luglio. Serve correre ai ripari ed essere pronti ad intervenire in caso di problematiche.

Riparazione auto da grandine

La concessionaria Authos, in tutte le sue sedi sul territorio, ha immediatamente introdotto un’importante novità per fronteggiare l’emergenza. Subito dopo la grande grandinata è stata creata una squadra dedicata, pronta ad assistere i clienti nella gestione del sinistro. E il tutto con una procedura semplice e veloce. Come muoversi? Per iniziare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp o chiamare il 345.5418424. Oppure scrivere all’indirizzo assistenza.grandine@authos.it. In seguito gli esperti di Authos si dedicheranno a fornire aiuto nella gestione di ogni fase operativa. Il riferimento è in primis alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, seguita dall’elaborazione della necessaria parte documentale. Spazio poi al ripristino vero e proprio della vettura, con una chiara definizione dei tempi di consegna. C’è anche la possibilità che sia assegnata un’auto sostitutiva: quest’ultimo è però un servizio disponibile soltanto per chi ha stipulato la polizza con Authos.

Un unicum nel settore automotive

Questo tipo di assistenza e consulenza gratuita per un sinistro del genere, la grandine, è un unicum nel settore dell’automotive - ha spiegato Marco Baracco, Insurance Specialist e responsabile Logistic&Delivery di Authos - il nostro obiettivo è fidelizzare il cliente, per noi non era possibile sparire proprio nel momento di difficoltà, perciò abbiamo scelto di far sentire la nostra vicinanza. E ci siamo rimboccati le maniche per affrontare la situazione insieme a chi ha subito danni ingenti”. Purtroppo i numeri di chi ha subito danneggiamenti sono molto elevati: basti pensare che dal 14 luglio, Authos ha effettuato tra le 29 e le 33 perizie quotidiane su vetture colpite da grandine.