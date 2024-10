IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, presenta l’evento Recruiting Day, il punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzato in collaborazione con AFOL Metropolitana, l’Ente che garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore sui temi del lavoro e della formazione.

Recruting day a "Il Centro" di Arese per chi è in cerca di lavoro

Recruting Day, dedicato alla ricerca di personale e all'incontro tra aziende e candidati, si terrà giovedì 24 ottobre dalle 10 alle 14:30, presso la galleria commerciale al primo piano nell'Area Eventi.

Un obiettivo duplice per la pregevole iniziativa: da un lato, sostenere le aziende nella ricerca di personale, offrendo un supporto concreto nella selezione; dall'altro, fornire ai candidati un’occasione sicura e competente per incontrare potenziali datori di lavoro.

Una giornata dedicata a temi centrali come il lavoro e la formazione

Il Recruiting Day è strutturato per mettere in contatto diretto le aziende presenti all’interno dello shopping mall con professionisti in cerca di opportunità lavorative. In particolare, l’evento offrirà una sezione dedicata alle presentazioni aziendali a platea e un’area appositamente predisposta per i colloqui. Ogni azienda partecipante avrà una propria postazione personalizzata e identificabile con logo dove rappresentanti del settore HR sono pronti ad accogliere i candidati per uno scambio diretto.

Focus sui candidati: competenza e possibilità di incontro

IL CENTRO di Arese, attento non solo ai bisogni delle aziende ma anche a quelli dei candidati, offre uno spazio professionale per facilitare il dialogo tra domanda e offerta. I candidati preselezionati dal servizio di ricerca del personale di AFOL Metropolitana potranno incontrare le aziende, conoscere le posizioni aperte e partecipare ai colloqui attraverso la formula “speed meeting”.

Agenda della giornata

10:00 - Accoglienza e registrazione partecipanti

10:30/11:00 - Presentazione di AFOL Metropolitana e delle aziende partecipanti

11:00/14:30 - Speed Meeting: le aziende avranno l’opportunità di incontrare i candidati preselezionati dal servizio di ricerca del personale di AFOL

Come partecipare

L'evento, rivolto a chi cerca lavoro, è gratuito e richiede iscrizione anticipata tramite compilazione di questo form. I candidati potranno presentarsi direttamente negli orari indicati presso l'area eventi al 1° piano de IL CENTRO.

Un progetto che mette al centro le persone e le imprese

Il Recruiting Day rappresenta un ulteriore passo verso l’impegno de IL CENTRO di Arese nel promuovere iniziative di valore che contribuiscano allo sviluppo del territorio, sostenendo tanto le imprese quanto i candidati, in un momento delicato come quello della ricerca di lavoro.

Le aziende partecipanti

Le aziende che hanno aderito sono: Inditex con i brand Zara, Pull&Bear, Oysho, Zaha Home, Stradivarius e Bershka; Percassi con i brand Bath&Body Works, Lego, Nike, Starbucks e Victoria's Secret; Essilor Luxottica con i brand GrandVision e Salmoiraghi & Viganò; e ancora Franck Provost, Libero Milano, Viridea, JD Sports, Nashi Argan, Dispensa Emilia (Vaimo spa), Signorvino, Iper la grande i, Quantum Shop, Okaidi, Piazza Italia S.p.A, LEGAMI SPA Società Benefit, JACK&JONES, Primark, PITTAROSSO, Abercrombie & Fitch Co., Bun SRL, Fabiani, R-Store, Mondadori, Il Barbiere (B-Team Consulting) e Foot Locker.