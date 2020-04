Questa settimana una mascherina insieme ai nostri giornali

Venerdì, 17 aprile 2020, in edicola con i nostri settimanali una mascherina protettiva monouso. Inoltre otto pagine di enigmistica per non annoiarsi in questa quarantena forzata.

Mascherine certificate che il Gruppo Netweek ha acquistato e che poi ha deciso di allegare ai giornali con un minimo contributo aggiuntivo grazie anche all’intervento di alcune realtà territoriali che hanno capito il senso di questa iniziativa: a soli 3.50 euro, con l’aiuto dei nostri sponsor, insieme a Settegiorni Rho e Bollate (grazie a “Opere Sociale Hermano Pedro” e “Autocenter Arese”), Settegiorni Magenta e Abbiategrasso (grazie a Farmacia Cattaneo Snc) e Settegiorni Legnano e Alto Milanese (grazie a Rezzonico Auto).

Mascherina insieme ai nostri settimanali

Si tratta di un piccolo gesto con cui il tuo settimanale e il nostro gruppo editoriale Netweek vogliono affrontare questa emergenza sanitaria.

Ricordiamo che dobbiamo tutelare noi stessi e proteggere gli altri. Infatti, per poter uscire e ripartire dobbiamo seguire le indicazioni delle Autorità e adottare delle importanti regole: mantenere la distanza di sicurezza, lavarsi bene e spesso le mani, mettere la mascherina.

Ed è qui che come giornale abbiamo pensato di poter dare il nostro contributo, non limitandoci a tenervi sempre informati su quello che accade nel nostro territorio e aggiornati sull’evolversi di questa particolare situazione che stiamo vivendo.

Anche otto pagine di enigmistica

Ma non solo: giornale, mascherina ed enigmistica, tutto al prezzo più basso possibile.

In questo momento trovare le mascherine non è così facile, ma vogliamo dare la possibilità a tutti di poter uscire e provare ad affrontare più serenamente possibile la quotidianità, per chi deve ancora raggiungere il luogo di lavoro o semplicemente andare a fare la spesa. Ecco perché nel giornale troverete una mascherina, al costo più contenuto possibile.

Come utilizzarla correttamente? Stendere la mascherina senza toccare il tessuto, applicare sul viso bloccando gli elastici dietro le orecchie, stringere sul ponte del naso per evitare l’entrata di aria.

Coraggio, ripartiamo insieme ma in modo intelligente e attento.