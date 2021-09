Prezzi energia insostenibili: l’intervento di Confartigianato

Prezzi energia: la bolletta elettrica delle piccole imprese italiane è la più cara d’Europa. Questo è quello che emerge da un'analisi di Confartigianato.

La denuncia arriva da un rapporto di Confartigianato che analizza squilibri e distorsioni nel mercato energetico a danno della competitività dei piccoli imprenditori.

Più tasse, quindi, ma, secondo Confartigianato, anche mal distribuite tra i diversi consumatori.

“In pratica – sottolinea il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Alto Milanese, Giacomo Rossini – ai piccoli imprenditori si applica l’assurdo meccanismo: meno consumi, più paghi. Uno squilibrio incomprensibile che costringe i piccoli imprenditori a caricarsi i costi degli altri utenti e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa. Per fortuna, in un anno in cui le bollette crescono a ritmi vertiginosi per il rincaro delle materie prime, le imprese che si affidano al nostro consorzio Cenpi hanno avuto il prezzo bloccato per tutto il 2021, usufruendo di un notevole risparmio. Tutto ciò, però, dev’essere accompagnato da un nuovo meccanismo degli oneri generali di sistema, che ne distribuisca in modo più equo il loro peso tra le diverse dimensioni d’azienda.”