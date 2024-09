In scena il 29 settembre il Premio “Impresa e Lavoro” promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il premio per l'impresa più longeva è adnata ad una oreficeria di Rosate.

Premio "Impresa e lavoro", la bottega più longeva un'oreficeria di 112 anni di Rosate

Questa mattina al Teatro alla Scala torna l’”Ambrogino delle Imprese”, la premiazione dedicata a imprese e collaboratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un premio speciale denominato “Impresa e Valore” è riservato alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

Premio "Impresa e Lavoro". In tutto sono 109 le imprese premiate (39 di Milano, 50 di Monza Brianza, 20 di Lodi) e 214 i lavoratori premiati (137 di Milano, 38 di Monza Brianza, 39 di Lodi). Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.

Riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio - rinnovato e unificato nel 2018 per le provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi - il Premio intende evidenziare il valore e far conoscere le storie dei lavoratori dipendenti e delle imprese, che hanno contribuito con una presenza pluridecennale attiva, tenace e resiliente allo sviluppo del sistema sociale ed economico dei loro territori.

Il premio per l'orologeria di Gianmarco Bisio

Tra le imprese, si segnala per longevità Gianmarco Bisio, impresa individuale che opera nel settore dell’oreficeria e orologeria di Rosate (MI) attiva in modo continuativo da 112 anni. Tra i lavoratori premiati, ha raggiunto 45 anni di attività lavorativa Giancarlo Cicognini presso l’Officina Domenico Maioli srl di Sant’Angelo Lodigiano.

Ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il premio Impresa e lavoro è il grazie della Grande Milano a donne e uomini del sistema imprenditoriale che si sono distinti per le loro capacità e la loro storia. È il riconoscimento del loro impegno che diventa valore per la comunità. Quest’anno abbiamo voluto sottolineare l’importanza centrale dell’innovazione che fa parte del dna di un’impresa ma nello stesso tempo anche della persona. E proprio l’innovazione è al centro del TEF, Tech Europe Foundation, un grande progetto strategico che vede insieme Università Bocconi, Fondazione Politecnico, Ion Foundation, fondo Fsi e la Camera di commercio come primo promotore. L’obiettivo è fare di Milano una capitale dell’innovazione tecnologica e della formazione continua”.

Ha commentato Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi di Milano: “la vera innovazione è quella che si basa su radici profonde, le stesse radici da cui prendono vita i valori. Le imprese, così come le istituzioni, devono guardare alle loro radici ma essere in costante proiezione sul futuro e devono farlo partendo dai dati e dalla loro analisi e investendo in ricerca. Questo è lo sguardo di Bocconi, che guarda alle sue radici di startup, fondata da Ferdinando Bocconi, per innovare ogni giorno e continuare così ad avere impatto sulle persone e sulla società. Per farlo dobbiamo tutti poter contare su un ecosistema virtuoso che sia in grado di far dialogare l’accademia con la nuova imprenditorialità in un contesto di open innovation. E queta è la missione di TEF, Tech Europe Foundation di cui la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è sostenitore”.

Gli elenchi completi dei premiati sono disponibili al link: https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro

Tuti i i premi consegnati

L’orologeria e oreficeria di Gianmarco Bisio ha origini lontane nel tempo; è stata fondata a Rosate (MI) nel 1911 e attraverso tre generazioni porta avanti una tradizione ormai più che secolare, operando peraltro ancora nello stesso edificio delle origini. L’attività è ben strutturata e al lavoro di commercio al dettaglio di preziosi (gioielleria, argenteria, oreficeria) si affianca anche l’attività di riparazione di orologi.

Premio “Impresa e Valore”: I grandi processi di trasformazione in atto a livello globale sono stati accelerati e acuiti dall’emergenza Covid e hanno aperto la via a nuovi modelli di sviluppo in cui la dimensione sociale del fare impresa assume ormai un ruolo significativo. L’attuale sfida per le imprese è rappresentata dal coniugare valore economico e insieme prestare cura alla comunità e al contesto territoriale nelle quali operano, al fine di realizzare una condotta responsabile coerente e armonica sul piano dei processi produttivi e organizzativi e al tempo stesso attenta all’impatto sociale e ambientale.

A ciascuno dei vincitori è stata consegnata sul palco della Scala un’opera originale, realizzata dall’artista e designer Hugo Passos; utilizzando materiali come pietra e acciaio, ogni pezzo intende illustrare il gioco e la dinamica tra tre elementi che, seppur diversi, compongono un unico sistema. Il richiamo è al circolo virtuoso in grado di creare nuove soluzioni e scenari inaspettati che si instaura tra le imprese coesive, il territorio e le comunità a cui appartengono.

I sei vincitori del premio speciale dedicato a “Impresa e Valore” sono:

Associazione Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso (Milano): impresa sociale che opera nell’ambito della sartoria artigianale sostenibile, ha offerto negli anni a più di 200 donne italiane e straniere in situazioni di vulnerabilità opportunità di formazione e inserimento lavorativo in sartoria, dando loro la possibilità per ricominciare e ripensarsi come donne e professioniste. Realizza corsi di formazione, sviluppa per conto terzi piccole produzioni con le rimanenze e attiva percorsi di inserimento sociale vedendo la sartoria creativa sia come opportunità di rinascita per donne sia come risposta ad un bisogno sempre più urgente di sarti qualificati.

Cosnova Italia srl (Milano): società attiva nel commercio all’ingrosso di profumi e nella fabbricazione di prodotti di moda e bellezza, vuole fornire occasioni e strumenti per riconnettere e supportare il tessuto sociale nel quale opera. Per raggiungere questo scopo l’azienda adotta pratiche sostenibili, tra le quali: sovvenzioni, donazioni, volontariato aziendale, conferimento di incarichi per la prestazione di servizi a realtà non profit delle comunità locali vicine, sostegno alle organizzazioni impegnate nell’accoglienza di persone in condizione di fragilità in ambito lavorativo e sociale, cura di minori vittime di maltrattamento e supporto a famiglie in crisi, sostegno all’agricoltura urbana.

Impianti SpA (Carate Brianza, Monza Brianza): attiva nel campo delle nuove tecnologie e dell’ICT, crede nella condivisione con il territorio delle opportunità a sostegno dell'inclusione, per la condivisione di esperienze e attività in difesa della salute e della sicurezza. Rivolge attenzione particolare ai bambini e alle loro famiglie, coinvolgendo gli stakeholder del territorio pubblici e privati in azioni quali la donazione all'asilo di un sistema di sanificazione dell'aria, la realizzazione di un progetto pilota di e-learning tramite piattaforma AI per azioni formative sul rispetto dell'ambiente, la spesa settimanale a km 0 per i dipendenti consegnata dai ragazzi disabili da una cooperativa locale.

Magma srl (Milano): impresa sociale di sviluppo di servizi sociali e culturali, realizza servizi di prossimità promuovendo una città più vivibile e inclusiva. Tra le attività: visite domiciliari, interventi di accompagnamento, organizzazione di momenti di confronto e socializzazione, servizi di trasporto e corriere. Tra i progetti, “So De Social Delivery”, primo delivery sociale, solidale e sostenibile della città di Milano, che garantisce contratti equi, formazione adeguata e attiva percorsi di inclusione lavorativa all’interno dell’organico (il 30% dei dipendenti ha storie di fragilità). Sostiene inoltre il commercio di prossimità, contribuisce a filiere solidali contro lo spreco alimentare, consegna in bici e cargo minimizzando l’impatto ambientale.

Pink Frogs Cosmetics srl (Rozzano, Milano): società benefit del settore della fabbricazione di prodotti per l’igiene, ha dato avvio nel 2021 al progetto “Circolar Beauty”, ccircolo virtuoso della cosmetica sostenibile finalizzato a dare nuova vita a prodotti ormai accantonati ma ancora utili. Dopo aver preso contatto con associazioni e onlus che necessitano di prodotti per l’igiene personale, assembla tutti i materiali, confeziona i prodotti nei suoi stabilimenti e dona i prodotti rigenerati alle associazioni di volontariato per la distribuzione attraverso la loro rete in Italia e all’estero. Ha così potuto donare 25.000 prodotti cosmetici e riqualificato 8 tonnellate di cosmetici e packaging destinati allo smaltimento.

Rimsa P. Longoni srl (Seregno, Monza Brianza): operativa nell’ambito della fabbricazione di apparecchi elettromedicali, è attiva nel campo della tutela ambientale con azioni di piantumazione di ulivi, recupero di un capannone dismesso in ex zone industriali degradate, installazione di un impianto fotovoltaico pe l’efficientamento energetico e approvvigionamento da fornitori del territorio. Persegue anche un proprio impegno filantropico verso rilevanti realtà locali, promuove tra i propri dipendenti il bilanciamento tra vita professionale e privata con una ampia serie di azioni (welfare, flessibilità, team building), favorisce la presenza femminile nel lavoro e nei ruoli di responsabilità.

Premio "Impresa e Lavoro". Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo Premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico delle tre circoscrizioni di riferimento.