Paolo Ferrè rieletto presidente della Confcommercio Legnano

Paolo Ferrè è stato rieletto presidente della Confcommercio di Legnano (Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza).

Conferma anche per Rosanna Tozzo alla vicepresidenza dell’Associazione. L’assemblea ha rinnovato il Consiglio Direttivo completato da Maurizio Castoldi, Amanda Colombo, Mara Costa, Matteo Cunsolo, Antonino Dolce, Luigino Poli, Roberto Ricco, Luigi Vacca, Luca Zennaro, Fabio Poretti e Maurizio Meraviglia.

In assemblea Paolo Ferrè ha ripercorso l’intensa attività svolta dalla Confcommercio legnanese. Con alcuni punti qualificanti. A cominciare dalla tenuta dell’Associazione, vicina agli 800 imprenditori associati, nonostante le pesanti conseguenze dei due anni di pandemia e i contraccolpi di quest’ultimo periodo con i rincari dell’energia e il difficile momento di grande incertezza economica e sociale che si continua a vivere.

Per meglio affrontare l’emergenza Covid, Confcommercio Legnano ha dato assistenza per 162 domande sui ristori e 169 di indennità Inps.

“Abbiamo avuto parte attiva con le Amministrazioni comunali – ha ricordato Ferrè - nella stesura dei bandi per i contributi a fondo perduto per far fronte all’emergenza Covid, operando affinché i contributi fossero distribuiti a tutte le categorie da noi rappresentate. Molto importante anche l’attività per lo sviluppo dei Distretti del Commercio di Legnano e Parabiago con il supporto agli operatori commerciali e la proposta di eventi. Con la partecipazione bandi dei DUC di Legnano e Parabiago gli operatori commerciali hanno beneficiato di 200mila euro di contributi. Ed è ormai imminente il Distretto del Commercio Diffuso (DID) di Villastanza, Canegrate e Parabiago".