Oltreiperimetri: uno sportello telefonico per informazioni sulla gestione dei risparmi

In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui vengono richiesti sacrifici economici sia a chi ha delle attività in proprio, perché costretto a fermarsi, sia a chi, continuando a lavorare per la propria azienda, si deve rivolgere all’esterno per la cura dei figli rimasti a casa da scuola, è inevitabile porsi delle domande sul futuro delle proprie finanze. Il Governo, intanto, ha approvato un nuovo decreto con delle misure di sostegno economico per fronteggiare l’emergenza e supportare i cittadini in difficoltà.

#Oltreiperimetri: uno sportello telefonico

In questo contesto, il progetto #Oltreiperimetri, attivo sul territorio del Rhodense dal 2015 con uno sportello di educazione finanziaria, ha pensato di attivare delle consulenze a distanza per tutti i cittadini. Da questa settimana, un educatore finanziario sarà a disposizione dei cittadini telefonicamente o via Skype per rispondere a tutte le domande sulle importanti novità dell’ultimo decreto in materia di “risparmio”, per fornire consigli utili a tenere sotto controllo l’economia personale, per rispondere a domande su come gestire le proprie risorse in questo momento così complicato.

Per informazioni

Per ricevere informazioni riguardo alla gestione economica delle tue risorse potrai rivolgerti ai nostri educatori finanziari disponibili nelle seguenti modalità e orari: Claudio Mariani tutti i martedì dalle 15 alle 18 al numero: 347 878 5347 Giovanni Formigoni tutti i giovedì dalle 10 alle 13 al numero 342 6705560