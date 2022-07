Oltre 2mila finanziamenti erogati con i Green Bond

A distanza di un anno dall'emissione del primo Senior Preferred Green Bond per un importo pari a 500 milioni di euro, Banca Popolare di Sondrio pubblica il Green Bond Report, documento con cui fornisce ai propri stakeholder un'informativa completa e puntuale sull'allocazione delle risorse finanziarie raccolte e sugli impatti ambientali positivi derivanti dalle attività finanziate.

Cos'è il Green Bond Report

Il Report mette in evidenza come i proventi siano stati utilizzati per il finanziamento di attività sostenibili da un punto di vista ambientale, in coerenza con i criteri di eleggibilità indicati nel Green Bond Framework, predisposto seguendo i Green Bond Principles - Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, rilasciati dall'International Capital Market Association e aggiornati nel giugno 2021. Nel Report Banca Popolare di Sondrio sottolinea le caratteristiche delle realtà virtuose che compongono il cosiddetto "Portafoglio Green": si tratta di oltre 2.000 finanziamenti erogati dal Gruppo a Corporate, PMI e Privati sul territorio italiano e in parte minore su quello elvetico.

I risultati raggiunti

Più della metà dei proventi raccolti con l'emissione del bond, circa 350 milioni di euro, sono stati utilizzati per finanziare l'acquisto di immobili in classe energetica elevata e per la ristrutturazione di quelli meno efficienti. Circa 100 milioni di euro sono stati erogati a favore di controparti operanti nel settore della produzione di energia rinnovabile. Il resto dei proventi Ë stato destinato a società attive nel settore della gestione delle acque, dei rifiuti, dell'agricoltura biologica, della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.

La Banca ha portato a termine un accurato lavoro di raccolta dei dati relativamente a tutte le controparti e le attività finanziate e, nonostante la complessità del portafoglio, nell'ambito delle informazioni relative all'impatto ambientale, Ë stata in grado di calcolare le emissioni di gas serra evitate relative al 90% del portafoglio, pari a circa 34.000 tonnellate di CO2eq.

Le allocazioni e gli impatti ambientali riportati nel Report hanno ricevuto un'external verification da parte della società di revisione EY S.p.A.

E' possibile consultare il Green Bond Report della Banca nella sezione del sito web dedicata alle operazioni finanziarie, sezione programma EMTN, nonché sulla pagina Sostenibilità, dove sono altresì disponibili ulteriori informazioni e documenti relativi alle strategie ESG.