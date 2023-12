Oltre 150 persone hanno partecipato alla "Fiera del lavoro" di Legnano

Sono state 155 le persone che si sono rivolte ai servizi e alle opportunità presenti alla seconda edizione della Fiera del Lavoro di Legnano, l’appuntamento organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione e con il sostegno di Città metropolitana di Milano.

All’evento, che si è svolto il primo dicembre, le persone, donne e uomini in egual misura, hanno potuto incontrare i professionisti presenti all’iniziativa e hanno così potuto farsi aiutare nell’aggiornare il proprio cv, sostenere colloqui individuali e conoscere le opportunità offerte dai percorsi gratuiti di formazione offerti nell’ambito del programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. L’11% del pubblico si è rivolto anche al servizio dedicato al collocamento mirato e ha potuto ricevere informazioni sulle opportunità d’inserimento lavorativo delle persone con disabilità offerte della legge 68/99.

Per quanto riguarda l’età, la presenza dei giovani al di sotto dei trent’anni si è attestata intorno al 13%, mentre quella delle persone con oltre cinquant’anni intorno al 33%.

In totale sono state 15 le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio che hanno partecipato all’appuntamento.

“I numeri di quest’edizione – commenta Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – sono il segno che ci stiamo muovendo nella direzione giusta nel rispondere ai bisogni di cittadini e imprese, in accordo con i diversi attori del territorio, dagli enti accreditati alle amministrazioni comunali. E dopo che il Comune di Corbetta ha scelto di deliberare la sua adesione ad Afol Metropolitana, sappiamo che anche altre amministrazioni comunali sono in procinto di discutere nei rispettivi consigli l’adesione al nostro ente, che rappresenta un interlocutore d’area vasta in tema di formazione, orientamento e lavoro e che lavora costantemente per migliorare in termini d’innovazione la propria proposta di servizi dedicata al lavoro e alla formazione”.