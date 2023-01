Nuova logistica del mercato di Bareggio

Nel Consiglio comunale di fine novembre è stato approvato il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche con la nuova logistica del mercato.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, il tratto di strada dall'incrocio tra via Matteotti e piazza Cavour fino a quello con via Ravelli riapre alla circolazione delle auto.

Nuova logistica per le bancarelle dei pescivendoli

Le bancarelle dei pescivendoli, che prima guardavano sulla strada, verranno girate nel senso opposto per accogliere i clienti nel lato tra il parcheggio e il passaggio pedonale.

Varco libero per emergenze

Nella zona centrale della piazza verrà creato un varco, nello spazio di fronte al Comune, libero da bancarelle per eventuali emergenze.

Le novità

Tra le altre novità introdotte col regolamento - indicata dall'Associazione commercianti di Abbiategrasso - la regola per cui nei giorni festivi e prefestivi il mercato si svolge in piazza, per essere spostato dal Comune occorre l'accordo con gli ambulanti.

Il nuovo regolamento introdotto dopo le festività natalizie

"A fine novembre in Consiglio comunale il Sindaco indicò la decorrenza della nuova logistica da dicembre. Avevo chiesto che la nuova logistica venisse invece introdotta dopo le festività natalizie per lasciare il più possibile la disposizione precedente e informare tutti gli ambulanti - afferma il Consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013, Monica Gibillini - Un suggerimento accolto."