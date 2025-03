Nasce il gruppo dei giovani imprenditori dell'Alto magentino

E' nato il 3 marzo il gruppo giovani imprenditori Confcommercio dell'Alto Magentino.

Desiderando incrementare le attività ed attenzioni dedicate al Comparto di Associati costituito dai Giovani Imprenditori iscritti a Confcommercio Alto Magentino - l’Associazione di Rappresentanza del Settore più grande del territorio - cioè i titolari di Imprese, Società e Ditte Individuali che hanno, al massimo, 42 anni, in occasione della recente riunione del proprio Consiglio Direttivo a Magenta, i cui lavori si sono svolti Lunedì sera, 3 marzo 2025, si è ritenuto indispensabile dare corpo, al GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO ALTO MAGENTINO

“Con la definizione di questo importante intervento – evidenzia il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – si intende conseguire l'obiettivo di realizzare un vero e proprio TAVOLO DI LAVORO all'interno del quale argomentare i contenuti e la realtà caratterizzanti i più attuali scenari competitivi, i trend e le strategie proprie delle nuove forme di impresa ed i loro desiderati, fabbisogni ma, soprattutto, generare all’interno di Confcommercio Alto Magentino un INCUBATORE DI IDEE E PROGETTUALITA’ capace di innestare ed innescare un positivo circuito virtuoso non solo all’interno della nostra Organizzazione Territoriale ma, anche, all’interno dell’ambito dei Comuni che rappresentiamo divenendo, a beneficio dell’intera Zone e delle stesse Amministrazioni, vettore di costanti e rinnovate spinte, ambizioni e fabbisogni competitivi utili a valorizzare ciò che il tessuto imprenditoriale presente è già nella condizione di esprimere e quello costituito dalle nuove imprese e dalle iniziative di start-up sarà certamente nella condizione di proporre”.

Gli imprenditori che ne fanno parte

Gli Imprenditori che fanno parte del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO ALTO MAGENTINO sono:

Marzia Bastianello | Al 10 s.r.l., Negozio di Abbigliamento a Magenta ed Abbiategrasso

Angelica De Leon | Lady Otaku Tattoo Studio, Studio di Tatuaggi a Vittuone

Andrea Raimondo | Mr. Ugo s.n.c., Pubblico Esercizio e Ristorazione a Casorezzo

Riccardo Sciascia | Armonia s.r.l., Pubblico Esercizio e Gelateria a Magenta

Mela Tulumovic | MT Design Arte, Studio di Consulenza in Architettura, Interior Design, Restyling

Accanto a loro siederà nel Gruppo anche Selena Gazziero, giovane componente del Consiglio Direttivo di Confcommercio ma anche Assessore alle Politiche per il Commercio del Comune di Castano Primo, definendo, in tale modo, anche un immediato collegato tra l’esperienza imprenditoriale ed il contesto pubblico e istituzionale.

“Sono davvero molto contento e soddisfatto di questa nuova iniziativa che, devo piacevolmente riconoscerlo, voluta e sostenuta dal nostro Direttore Ganzebi è stata immediatamente accolta e condivisa dal Consiglio Direttivo – afferma il Presidente Confcommercio, Luigi Alemani – E’ un progetto, quella della nostra Organizzazione Territoriale che non potrà che produrre importanti risultati anche grazie a quello che sono certo sarà il supporto garantito dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio di Milano. Sono sicuro, infatti, che il primo appuntamento che organizzeremo con i nostri nuovi Giovani Rappresentanti sarà la preziosa occasione per definire quanto potremo fare insieme per il territorio avvicinando, così, in un percorso attuale, moderno, sempre più Giovani Imprenditori che costituiscono, di fatto, un indiscutibile investimento per il nostro Sistema” .

Per ogni ulteriore dettaglio o chiarimento la Segreteria Confcommercio è come sempre a disposizione al numero 02.9793174 (Int. 1)

Sicuri dell'attenzione che sarà indirizzata a questo NUOVO PERCORSO E IMPORTANTE PROGETTO nell'occasione, partecipando in allegato LOGO appositamente realizzato per il GRUPPO, inviamo i nostri Migliori Saluti.