“Lo compro sotto casa”: testimonial d’eccezione per sostenere i negozi di Rho

“Lo compro sotto casa” è la nuova iniziativa dell’Amministrazione Comunale sostenuta dall’Associazione Confcommercio che desidera promuovere i negozi di quartiere e spronare i cittadini a comprare “sotto casa”.

Dal 10 dicembre e per tutto il mese saranno presenti sui profili social Facebook e Instagram “Shopping & Living Rho” e condivise dalla pagina Facebook del Comune di Rho, le foto insieme a un saluto e gli auguri di persone che ricoprono ruoli importanti nella comunità rhodense.

Come primo cittadino spetterà oggi 10 dicembre al Sindaco Pietro Romano avviare questo appello ai Rhodensi seguito da Carlo Alberto Panigo, presidente Confcommercio – Associazione territoriale di Rho. Sul sito del Comune di Rho, è pubblicata la vetrina virtuale “Lo compro sotto casa”, all’interno del progetto #Ripartiamoinsieme Rho.”, l’elenco dei servizi disponibili a casa.

“Da sempre appuntamento imperdibile per la città, quest’anno il Natale Rhodense avrà senz’altro un sapore diverso ma non per questo meno importante – dice il presidente di ConfCommercio – Associazione territoriale di Rho, Carlo Alberto Panigo – Nonostante l’emergenza sanitaria infatti, la città non rinuncia alla classica atmosfera natalizia e si accende di luci, colori e speranza anche grazie al contributo delle Istituzioni locali, realtà imprenditoriali e della delegazione di Confcommercio unite – insieme – per donare ai Rhodensi il proprio caloroso contributo. E proprio da qui nasce l’impegno di tutte le parti coinvolte che, ancora una volta – in quello che è stato sicuramente l’anno più difficile per la città nell’ultimo decennio – si fanno portavoce di un chiaro messaggio volto a sostenere la comunità locale attraverso un gesto semplice che mira a restituire serenità in un momento – così importante come il Natale – in cui azioni di partecipazione e vicinanza rappresentano un conforto concreto e necessario.”