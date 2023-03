Liquidazione Amga Sport: futuro a rischio per 30 lavoratori

Dopo la decisione dei consigli comunali di Legnano e Parabiago di liquidare Amga Sport, la Cgil ha messo sul tavolo il futuro a rischio dei 30 lavoratori.

La liquidazione di Amga Sport, società al 100% del gruppo Amga, è cosa fatta come deciso dalle amministrazioni comunali di Parabiago e Legnano.

"Entrambe le amministrazioni, che detengono rispettivamente il 66,5% (Legnano) e il 17.89%( Parabiago) del gruppo Amga Legnano spa (società partecipata di totale capitale pubblico), hanno in più occasioni ribadito la volontà di preservare, anche dopo la liquidazione, la funzionalità delle due piscine e quindi del servizio - fanno saper dalla Nidil Cigil - Questa è decisamente una notizia positiva per i tanti cittadini che usufruivano dei servizi sportivi di queste strutture. Servizi che sono stati garantiti in questi anni ai cittadini grazie al lavoro di decine di istruttori di nuoto professionali che erano inquadrati, secondo noi del NIDIL-CGIL, irregolarmente come “collaboratori sportivi”.