L'Inps alla ricerca di 50 medici: come candidarsi

L'Inps è alla ricerca per la Lombardia di 50 medici di diverse branche con contratto di lavoro autonomo.

Sul sito dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione/Reclutamenti-Selezioni Territoriali, è disponibile l’Avviso pubblico per il reclutamento di n. 50 medici specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento delle attività medico-legali dell’INPS per le strutture INPS della Lombardia, ad esclusione di Milano.

Gli interessati potranno inviare, entro il termine del 6 marzo la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it, utilizzando il modello di domanda presente sul sito.

I posti disponibili e le province

I posti disponibili per ciascuna provincia e le specializzazioni richieste sono riportati nella tabella che segue:

UOC/UOS - BRESCIA N. 11 OCULISTICA OTORINOLARINGOIATRIA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PEDIATRIA ONCOLOGIA PSICHIATRIA NEUROLOGIA CARDIOLOGIA GERIATRIA MEDICINA INTERNA UOC/UOS - BERGAMO n. 3 UOC/UOS -COMO n. 4 UOC/UOS - LECCO n. 4 UOC/UOS - LODI n. 4 UOC/UOS – MANTOVA n. 4 UOC/UOS –MONZA n. 4 UOC/UOS –PAVIA n. 4 UOC/UOS –SONDRIO n. 4 UOC/UOS –CREMONA n. 4 UOC/UOS – VARESE n. 4

