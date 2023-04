Serata di discussione e approfondimento il 27 aprile a Legnano della figura di Giulia Pedretti e sulla sua incredibile storia imprenditoriale.

L'incredibile storia imprenditoriale di Giulia Pedretti

Giulia Pedretti è cresciuta a Rodengo Saiano in Franciacorta. A 19 anni ha deciso di studiare all’Università Regent’s di Londra. Durante gli studi universitari ha avuto l’opportunità di fare uno stage in una azienda inglese del settore della sicurezza individuale. Alla fine di questa esperienza Giulia, a 21 anni, decide di rilevarla e riorganizzarla inserendo i servizi di consulenza in materia di salute, sicurezza, protezione e ambiente (HSSE).

Grazie a un team competente l’azienda si espande aprendo filiali in Sud Africa, Singapore, Pakistan e Filippine. L’azienda si concentra su settori industriali come il petrolifero, del gas, edile, energetico, chimico, farmaceutico e delle comunicazioni e manutenzioni.

Dove si terrà l'evento

L’evento si terrà in Sala Giare, Villa Jucker il 27 aprile 2023 alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria allo 0331-545178 dal lunedì al venerdì 9,30-11,30 e 14,30-16,30 oppure via mail a segreteria@famiglialegnanese.com