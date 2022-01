L’impatto del boom dell’eCommerce sulle assunzioni di magazzinieri

Come effetto della crescita significativa e improvvisa del commercio online, tra i profili professionali più richiesti sul mercato del lavoro italiano ci sono quello del magazziniere e degli addetti alla logistica.

La pandemia ha spinto in maniera consistente la crescita del commercio online a livello globale. Nonostante l’iniziale crollo dei consumi registrato a inizio 2020, l’eCommerce ha successivamente conosciuto un vero e proprio boom legato alla vendita di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche.

Gli store online sono ormai un punto di riferimento per i consumatori, che per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di largo consumo non si affidano più esclusivamente ai negozi di prossimità. Il digital retail offre oggi una gamma di soluzioni completa e diversificata, in grado di rispondere con successo alle esigenze degli acquirenti.

Nel nostro Paese, il commercio online è cresciuto di 16 volte rispetto a quello offline. Tra i beni più acquistati da remoto figurano gli alimentari, i prodotti tecnologici e l’abbigliamento, ma anche gli articoli per la cura della casa e del giardino. Ciò che maggiormente ha influito sui comportamenti d’acquisto è la possibilità di risparmiare sui prezzi di listino e di poter completare le transazioni comodamente da casa o dall’ufficio, senza perdere tempo in spostamenti superflui o in lunghe code alle casse.

Quel che è interessante osservare è che, di pari passo con la crescita dell’eCommerce, si è verificato un incremento delle attività di logistica strettamente connesse al commercio digitale. Osservando le offerte pubblicate sulla piattaforma magazzinieri.it, si noterà che nell’ultimo anno e mezzo si sono letteralmente moltiplicati gli annunci di lavoro magazziniere. Il portale, di proprietà dell’agenzia digitale per il lavoro Jobtech, è un utilissimo punto di incontro tra le aziende con necessità di assumere personale e i professionisti del settore alla ricerca di un impiego.

La necessità di smistare, movimentare e spedire ingenti quantitativi di merce spinge le imprese dedicate alle vendite online a potenziare le proprie attività di logistica e di magazzino. Ciò si ripercuote in maniera decisamente positiva sul mercato del lavoro ed è testimoniato dall’impennata della domanda di addetti magazzinieri, magazzinieri, addetti al picking, operai, meccanici, autisti, mulettisti e professionisti specializzati nel controllo qualità dei prodotti.

Sia sul breve sia sul medio-lungo periodo è ipotizzabile che l’online continuerà ad accelerare la propria crescita. La sfida che dovrà affrontare sarà quella di una completa digitalizzazione dei servizi offerti, offrendo le migliori garanzie di soddisfazione ai consumatori.