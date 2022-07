Licenziamenti Actavis: "Lega al fianco dei 350 lavoratori a rischio"

Il coordinatore della Lega Fabrizio Cecchetti ha voluto sottolineare la propria vicinanza ai 350 lavoratori della Actavis di Nerviano a rischio licenziamento.

"Sto seguendo da vicino e in prima persona la difficile situazione dei 350 lavoratori della storica azienda farmaceutica Actavis-Teva di Nerviano, dopo la decisione di Teva di chiudere il sito produttivo di Nerviano - ha affermato l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier - Intanto si è già attivata prontamente la Regione Lombardia. Non lasceremo soli questi 350 lavoratori, siamo al loro fianco e con le loro famiglie, la Lega farà di tutto per trovare qualsiasi soluzione che salvaguardi questi posti di lavoro e tuteli un’eccellenza come il polo farmaceutico di Nerviano".