Nel terzo trimestre dell'anno, la produzione industriale delle imprese dell'Alto Milanese ha registrato un calo rispetto all'ultima rilevazione.

Leggera flessione nel comparto industriale dell'Alto Milanese

Solo l’8% delle aziende del campione ha dichiarato incrementi produttivi, contro il 45% che ha evidenziato una diminuzione, e il 47% nessuna variazione.

A rallentare in particolare sono stati i comparti meccanico e chimico-plastico, mentre la filiera della moda ha mantenuto un trend sostanzialmente stabile.

La debolezza congiunturale è confermata anche da altri indicatori come ordinativi, investimenti, e fatturato che si è ridotto per il 50% delle imprese. Anche le scorte di prodotti finiti sono scese e il flusso di nuovi ordinativi, sia italiani che esteri, ha visto un leggero decremento.

Saldi invece i livelli occupazionali.

In calo anche gli investimenti

Scende anche la propensione delle imprese a investire. Nei prossimi 6 mesi la quota di aziende che ha in programma spese in conto capitale è pari al 47% del campione (era il 49% nella precedente indagine).

Le previsioni di fatturato a breve termine sono orientate a un indebolimento dei livelli attuali. Per il semestre a venire, ad attendersi aumenti è solo il 21% delle imprese (era il 23% nella scorsa analisi), con il 45% che dichiara gli stessi ricavi e il 34% (contro l’antecedente 23%) una contrazione.

Quanto mostrato a livello locale rispecchia la situazione a livello nazionale.

Il contesto congiunturale europeo sembra evidenziare indicatori in favore del comparto industriale: l’inflazione rallenta e la BCE ha tagliato i tassi dello 0,50% tra giugno e settembre. Risale però il prezzo del gas in Europa, agendo negativamente sull’inflazione. Ciò che pesa sulla fiducia delle imprese è l’incertezza per i mesi futuri.