Appuntamento ieri sera, 24 settembre 2024, a Cusago, per le Piccole e medie imprese che hanno discusso delle opportunità che può portare l'intelligenza artificiale.

Le PMI e l'intelligenza artificiale: un incontro a Cusago

Le PMI sono pronte a sfruttare le opportunità che offre l’Intelligenza Artificiale? Quali sono le possibilità legate al Piano Transizione 5.0 e i principali passaggi per adottare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica?

Per fare chiarezza sulle sfide e sulle trasformazioni che stanno coinvolgendo le imprese del Sud Ovest Milano ma anche per promuovere occasioni di networking e sinergia tra gli imprenditori, A.P.I. ha organizzato, a Cusago, l’incontro che ieri sera ha visto istituzioni e imprenditori confrontarsi sull’Intelligenza Artificiale.

I lavori dell’evento, patrocinato dal Comune di Cusago, sono stati aperti da Stefano Valvason, direttore generale di A.P.I., mentre Gianmarco Reina, sindaco di Cusago, ha portato i saluti istituzionali ai numerosi imprenditori presenti.

Gli interventi durante il progetto MIA

La tavola rotonda, organizzata nell’ambito del progetto M.I.A Lombardia, Manufacturing Innovation Alliance – European Digital Innovation Hub, ha invece visto succedersi gli interventi di Tiziano Bertoldi, channel partners sales director di Qualitas, Roberta Gagliardi, vice segretario regionale di Confartigianato Lombardia, Jessica Leoni, ricercatrice del Politecnico di Milano, Renato Ornaghi, CEO di Energy Saving Management Consultants Spa e Paolo Strada, dottore commercialista e revisore contabile.

Gli interventi sono stati finalizzati a dare una panoramica delle agevolazioni ma soprattutto del valore della transizione digitale e dell’inserimento dell’intelligenza artificiale in azienda ma con un approccio pragmatico ed esempi legati alle piccole e medie imprese manifatturiere.

«Da un recente sondaggio anche tra le associate del territorio – ha spiegato il direttore generale Stefano Valvason – il 24% degli imprenditori afferma che l’intelligenza artificiale è già presente nella loro quotidianità e per far fronte ai timori legati, per esempio, alla privacy e alla sicurezza informatica, nei prossimi mesi, le aziende orienteranno i propri investimenti verso la formazione del personale e una nuova organizzazione delle risorse umane, oltre all’acquisto di macchinari e alla implementazione di nuove tecnologie legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. Nelle aziende del Sud Ovest Milano la volontà di accogliere la sfida dell’AI c’è e A.P.I. è al loro fianco per supportarle. Sono però necessari interventi che rendano più veloci gli accessi alle agevolazioni, snellendo per esempio i tanti passaggi burocratici. Se lasciamo fuori le aziende più piccole dai vantaggi di Transizione 5.0, perdiamo la possibilità di generare lavoro e opportunità sul territorio, compromettendone la competitività».

La chiusura del presidente di Api, Fiammenghi

Alberto Fiammenghi, presidente di A.P.I., ha chiuso i lavori sottolineando come «l’intelligenza artificiale avrà un impatto dirompente per le PMI ma bisogna ricordarsi che non è la risposta o la soluzione a tutte le criticità che affrontano le imprese. Si tratta di un importante driver competitivo che, come tale, deve avere alla base una visione strategica che contribuisca a rompere le vecchie logiche ancora insite in alcune aziende e ottimizzi le attività. Dietro la macchina – conclude Fiammenghi - ci sono sempre l'imprenditore e i suoi collaboratori. L’ecosistema deve tornare ad essere al servizio dell’impresa e stimolare un nuovo approccio al lavoro».

Dopo la tavola rotonda, le imprenditrici e gli imprenditori si sono trovati, per un aperitivo di networking; infatti, un altro aspetto fondamentale della vita associativa è stimolare lo scambio di esperienze e la sinergia tra imprese.