Le imprese agricole under 35 negli ultimi anni sono aumentate del 13%

La bella notizia

Le imprese guidate da under 35 sono aumentate del 2% in Italia negli ultimi cinque anni e hanno una superficie superiore di oltre il 54% alla media.

Crescono di quasi il 13% in 5 anni le imprese agricole giovani nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, per un totale di circa 370 aziende sulle 3.400 dell’intera Lombardia, con i titolari under 35 che hanno scelto di investire nella terra dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alla vendita diretta fino all’economia green.

La visita della Coldiretti ad Abbiategrasso

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti interprovinciale su dati registro imprese a fine 2021, diffusa in occasione della riunione del comitato “itinerante” di Coldiretti Giovani Impresa della Lombardia che nella serata del 23 maggio ha fatto tappa ad Abbiategrasso, presso l’azienda agricola La Morosina.

Dopo i saluti del direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza Umberto Bertolasi e gli interventi di Carlo Maria Recchia, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Lombardia, e di Davide Nava, delegato interprovinciale, i partecipanti all’incontro, in rappresentanza di tutte le Federazioni Coldiretti lombarde, hanno visitato l’azienda che produce agribirra cento per cento Made in Italy a filiera corta, direttamente dal campo alla bottiglia.

"Infatti – precisa la Coldiretti interprovinciale – tutti gli ingredienti arrivano dai terreni coltivati intorno alla cascina Morosina: frumento, orzo e luppolo; anche l’acqua è una risorsa aziendale, potabile senza bisogno di trattamenti. Nel birrificio interno si segue l’intero processo produttivo della birra agricola: dopo la coltivazione anche le fasi di maltazione, cotta, fermentazione e imbottigliamento. Si tratta dell’ennesimo esempio della creatività dei giovani imprenditori agricoli che affiancano alla tradizione di famiglia il gusto dell’innovazione e contribuiscono all’eccellenza dell’agricoltura tricolore, con uno storico ritorno delle nuove generazioni nelle campagne italiane, dove sono quasi 56mila i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro da imprenditori investendo nella terra".

L'aumento delle imprese under 35

Le imprese guidate da under 35 sono aumentate del 2% in Italia negli ultimi cinque anni e hanno una superficie superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più. Un vantaggio per il Paese anche grazie alla rivoluzione tecnologica e digitale in atto in Italia con investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose che – conclude Coldiretti – valgono già 1,6 miliardi nell’ultimo anno, secondo l’Osservatorio Smart Agrifood.