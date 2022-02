Le attività commerciali diventano sempre più inclusive

La Confcommercio di Magenta e Castano Primo al fianco dei commercianti che renderanno le proprie attività inclusive e facilmente accessibili alle persone con disabilità.

La Confcommercio Magenta e Castano Primo ha intrapreso, ormai da qualche tempo, un percorso di crescita e sviluppo caratterizzato, anche, da interventi finalizzati ad incrementare il valore ed i livelli di attrattività dei territori nei quali le attività commerciali e le imprese Associate, operano.

"In questo scenario sono orgoglioso di informarTi che abbiamo inteso immediatamente garantire il nostro più ampio sostegno e completo supporto al Progetto “conTEsto” - fanno sapere da Confcommercio - Una iniziativa innovativa, che troverà il suo principale sviluppo proprio in Magenta, finalizzata a dare corpo a concreti interventi, garantiti attraverso il fondamentale coinvolgimento del Tessuto Commerciale della Città, indirizzati a migliorare e sviluppare il “contesto di vita”. Il Progetto ConTEsto, che nasce dall’incontro tra genitori, ragazzi con disabilità e Funzionari Rappresentanti di comparti Tecnici, Istituzionali ed Organizzazioni di Rappresentanza come, appunto, Confcommercio, ha l’obiettivo di “costruire ponti, per trasformare il tu in un TE, cioè in una relazione più confortevole anche per chi ha delle caratteristiche diverse dai cosiddetti «normali»”.