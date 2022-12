Lavoratori, imprese e Afol si incontrano per chi è in cerca di occupazione

Lunedì 19 dicembre appuntamento a Magenta per un incontro organizzato da Afol dove si incontreranno aziende, persone in cerca di lavoro e agenzie interinali.

L'incontro a Magenta per trovare lavoro

Eurolavoro - Afol Ovest Milano/Centro per l’Impiego di Magenta organizza in stretta collaborazione con la rete delle Agenzie per il Lavoro, gli Enti di formazione del territorio e il Comune di Magenta, un’iniziativa rivolta ai cittadini in cerca di occupazione, alle persone iscritte alle categorie protette (L. 68), ai percettori di Reddito di Cittadinanza e a tutte le aziende del Magentino - Abbiatense.

L’evento si svolgerà a Magenta, lunedì 19 Dicembre 2022 presso la Sala Consiliare “Mariangela Basile” in via Giuseppe Fornaroli 30, dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Prenderanno parte alla giornata i delegati di Città Metropolitana di Milano e i rappresentanti dell’amministrazione comunale della Città di Magenta. Magenta Incontra Lavoro ha come obiettivo l’incontro in presenza tra persone in cerca di lavoro e le organizzazioni che si occupano di lavoro e formazione professionalizzante presenti sul territorio.

Chi sarà presente

Durante la giornata, operatori esperti di ricollocazione, formazione, incontro Domanda/Offerta e servizi all’impiego, saranno a disposizione della cittadinanza per colloqui conoscitivi, consigli sulla stesura di un CV efficace, presentazione dei corsi di formazione, inserimento nel programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), L.68/99, Reddito di Cittadinanza.

Tra le Agenzie per il Lavoro e gli Enti di Formazione presenti all’evento, ci saranno: Eurolavoro, Etjca SpA, Enaip, Fondazione Clerici, Synergie SpA, Gi Group SpA, Enac Lombardia CFP Canossa, Randstad SpA, Adecco SpA e Albatros Coop Sociale.

Gli interessati che vorranno partecipare all’evento devono inviare il proprio Curriculum Vitae alla mail: promozione@afolovestmilano.it o in alternativa, presentarsi all’evento muniti di copia cartacea.