Lavora con noi, cerchiamo nuovi agenti commerciali

Settegiorni, Settegiorni Magenta Abbiategrasso, Settegiorni Bollate Garbagnate e Settegiorni Legnano Altomilanese, che fanno parte del Gruppo Editoriale Netweek, sono alla ricerca di agenti di commercio da inserire nella propria rete vendita pubblicitaria.

“Nonostante un 2020 certamente complicato a causa della pandemia – spiega Maurizio Tommasi, responsabile commerciale dell’Area Milano Ovest – siamo soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati conseguiti: abbiamo affrontato il mercato con il giusto piglio, aiutando le aziende inserzioniste a comunicare e affrontare nel migliore dei modi questo periodo così difficile e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento sul territorio ed il nostro ruolo di consulenza alla comunicazione d’impresa. Il 2021 si presenta ricco di opportunità e possibilità per i nostri mezzi e siamo convinti di poter fare un’annata importante, in linea con gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano industriale. Cerchiamo dunque risorse commerciali determinate, ottimiste, propositive che vogliano cogliere la possibilità di entrare a far parte di una rete vendita strutturata e avere un percorso di crescita e formazione in un contesto dinamico, stimolante e in continua evoluzione”.