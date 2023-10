L'Ambrogino delle imprese per aziende e lavoratori

Sono stati consegnati il 15 ottobre i Premi “Impresa e Lavoro” promossi dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Ambrogino delle imprese per aziende e lavoratori

Ieri mattina al Teatro alla Scala è tornato l’”Ambrogino delle Imprese”, la premiazione dedicata a imprese e collaboratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un premio speciale denominato “Impresa e Valore” è riservato alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

In tutto sono 124 le imprese premiate (46 di Milano, 52 di Monza Brianza, 26 di Lodi) e 172 i lavoratori premiati (101 di Milano, 50 di Monza Brianza, 21 di Lodi). Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.

Riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio - rinnovato e unificato nel 2018 per le provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi - il Premio intende evidenziare il valore e far conoscere le storie dei lavoratori dipendenti e delle imprese, che con longeva e pluriennale attività si adoperano per lo sviluppo del sistema sociale ed economico dei loro territori.

Il riconoscimento al negozio di calzature di Cornaredo

Tra le imprese, si segnala per longevità Susanna Fossati, negozio di calzature di Cornaredo attivo in modo continuativo da 107 anni. Tra i lavoratori premiati, ha raggiunto 41 anni di attività lavorativa Cesare Cagnani presso l’impresa Mammone srl di Lodi.

Ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi:

“Impresa e Lavoro è qualcosa più di un premio. È il riconoscimento del valore di chi crea benessere ma anche integrazione, sicurezza e sviluppo sociale. Non va mai dimenticato che i nostri territori - di Milano, Monza Brianza e Lodi - crescono grazie alle nostre imprese e alle loro collaboratrici e ai loro collaboratori. In questa edizione di Impresa e Lavoro, siamo particolarmente lieti di avere come ospite d’onore Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda. Un settore, quello della moda, centrale per la vita economica e creativa di Milano con le due fashion week che generano un indotto solo per il turismo di oltre 360 milioni di euro. Appuntamenti che andrebbero sempre più valorizzati per rilanciare Milano e la sua tipicità come punto di riferimento della moda a livello globale”.

Ha commentato Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana:

“I Comuni della città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi sono un centro primario per l’industria italiana e lo dimostrano le tantissime imprese presenti sul territorio che fanno da traino e punto di riferimento per tutte le imprese italiane che si rappresentano a Milano durante la fashion week. Imprese virtuose che si distinguono per i valori e le iniziative che portano avanti e che, come Camera Nazionale della Moda Italiana, condividiamo e sosteniamo. Sono felice che queste imprese ricevano oggi un riconoscimento per l’impegno dimostrato in responsabilità sociale e per le iniziative di coesione con il territorio e le comunità”.

Calzature Made in Italy

La calzoleria Fossati è stata fondata a Cornaredo nel 1915 da Enrico Fossati e viene poi tramandata alle 3 generazioni successive, fino all'attuale gestione della pronipote Susanna che con grande passione e orgoglio ne porta avanti la tradizione. La calzoleria nasce come attività artigianale di produzione propria e riparazione di calzature. Con la seconda generazione, guidata dal figlio Angelo Fossati, vengono introdotte calzature e pelletteria di altra produzione, tendenza seguita dal figlio di Angelo, Enrico, che allarga l'offerta con le migliori produzioni Made in Italy. L'offerta attuale della figlia di Enrico, Susanna, porta avanti questo trend, con particolare attenzione alle tendenze della moda, esclusivamente in pellami naturali e a marchio rigorosamente italiano. Fossati vanta una clientela che si tramanda di generazione in generazione, come le generazioni che si sono susseguite nella sua gestione. Attualmente i locali storici sono stati ampliati.

I grandi processi di trasformazione in atto a livello globale sono stati accelerati e acuiti dall’emergenza Covid e hanno aperto la via a nuovi modelli di sviluppo in cui la dimensione sociale del fare impresa assume ormai un ruolo significativo. L’attuale sfida per le imprese è rappresentata dal coniugare valore economico e insieme prestare cura alla comunità e al contesto territoriale nelle quali operano, al fine di realizzare una condotta responsabile coerente e armonica sul piano dei processi produttivi e organizzativi e al tempo stesso attenta all’impatto sociale e ambientale.

A ciascuno dei vincitori è stata consegnata sul palco della Scala un’opera originale, realizzata dall’artista e designer Agustina Bottoni; ogni pezzo si ispira ai legami sociali e all’idea di crescita inclusiva e sostenibile. L’opera, composta da tre archi posti in relazione tra loro, intende comunicare i concetti di beneficio comune, fiducia, lealtà e condivisione.

I sei vincitori del premio speciale dedicato a “Impresa e Valore” sono:

Campo d’Oro srl (Milano): da oltre 35 anni produce in Sicilia conserve vegetali e ittiche. La maggior parte delle materie prime provengono dall’azienda agricola biologica di famiglia. Campo d’Oro adotta un sistema di qualità certificato ai più alti standard; tutti i prodotti sono 100% naturali, OGM free e 100% italiani. In collaborazione con l’azienda tedesca Climate Partner ha aderito al progetto Carbon Neutral, con il quale è riuscita a calcolare e a ridurre le emissioni di Co2 nella produzione, controbilanciando le emissioni non abbattute con progetti di compensazione nel sud del mondo. Sono state installate 4 turbine eoliche in India, sostituendo parte dell’energia fossile con energia eolica rinnovabile. Campo d’Oro è fortemente legata al tessuto sociale del territorio, oltre a dare lavoro direttamente ad oltre 35 lavoratori impiegati nelle varie fasi della produzione, con il suo indotto costituisce un elemento importante del tessuto economico locale; da diversi anni è riuscita ad inserire nel proprio organico, con contratti a tempo indeterminato, quattro ragazzi stranieri dalla Romania, dal Ghana, dal Nepal e dal Burkina Faso, che si sono integrati e nell’organico aziendale diventando pedine fondamentali di tutto il processo produttivo.

Cerved Group SpA (San Donato Milanese, Milano): tech-company nata nel 1974, fa parte del Gruppo ION dal 2021, uno dei più grandi operatori internazionali nel Fintech. Cerved aiuta imprese, banche e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile, grazie a un patrimonio unico di dati e modelli decisionali. Ogni anno pubblica studi che favoriscono la trasparenza del mercato, contribuendo alla diffusione della cultura finanziaria. Partecipant nel Global Compact delle Nazioni Unite, conferma l’impegno nel rispettare e promuovere i Principi legati ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e all’anticorruzione. È impegnata a offrire le stesse opportunità a tutti incoraggiando l’inclusività, l’empowerment femminile e la presenza di collaboratori delle categorie protette. Con Cara Cerved ti scrivo supporta progetti di solidarietà rivolti a giovani che vivono realtà disagiate nella Città Metropolitana di Milano e in Italia, raccogliendo anche giocattoli e generi alimentari grazie al coinvolgimento di tutti i dipendenti. Dall’inizio della pandemia ha allargato lo smartworking a oltre il 90% dei dipendenti: un programma costantemente attivo per supportare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Collabora con scuole e università per incoraggiare le ragazze allo studio delle materie STEM. Cerved da tre anni consecutivi è inclusa nella classifica delle 100 aziende italiane leader della sostenibilità condotta dal Corriere della Sera.

Coop Lombardia società cooperativa (Milano): attiva nel campo della grande distribuzione, è presente in Lombardia con 90 negozi. Nel 2020 Coop ha inaugurato a Monza il primo negozio Autism friendly d’Europa che è un esempio d’inclusione sociale. Il supermercato è un modello che risponde ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle esigenze quotidiane del fare la spesa. Il progetto, patrocinato dalla Commissione Europea, è realizzato in collaborazione con PizzAut. Sono stati introdotti pittogrammi realizzati secondo criteri sottoposti a neuropsicomotricisti e fatti visionare nella loro funzionalità a persone autistiche, allo scopo di offrire la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale. La riduzione dell’impatto sensoriale ha portato all’eliminazione degli effetti sonori delle casse, all’abbassamento dell’intensità delle luci e al depotenziamento del volume della musica diffusa, in modo da ridurre l’impatto sensoriale nelle persone con autismo. A seguito del successo di questo negozio, Coop sta sviluppando questo format in altri punti vendita. Va infine ricordata la riqualificazione territoriale: il negozio è stato costruito in un’area dismessa da 20 anni con l’assunzione di 60 nuovi lavoratori.

Nicoletta Fasani (Milano): laureata in Filosofia, Nicoletta Fasani apre nel 2020 il suo negozio di moda sostenibile. Per la produzione utilizza materiale biologico certificato, sete provenienti da fabbriche depositarie dell’antica tradizione italiana e tessuti della grande produzione tessile, dando nuova vita a materiale di scarto. Il design degli abiti consente di ottimizzare in fase di taglio il tessuto evitando sprechi inutili. Tutta la produzione è realizzata in Italia. Il connubio tra etica ed estetica, tra bello e buono è fondamentale per Nicoletta. Questo è il claim di Nicoletta: il bello è la conseguenza del giusto. I vestiti sono belli quando sono anche buoni: fatti con materiale rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, seguendo una regola che rispetta il lavoro delle persone e il valore di tutta la filiera. Nicoletta Fasani sostiene progetti di solidarietà promossi da associazioni impegnati per la difesa delle donne e dell’ambiente, promuove l’iniziativa “Botteghe Aperte” sul valore della prossimità nei quartieri e realizza laboratori per insegnare il riciclo degli scarti a adulti e bambini.

Taebioenergy srl (Paderno Dugnano, Milano): network privato di imprese operative nel settore della tutela ambientale a disposizione di enti pubblici, imprese e soggetti privati, opera per la corretta gestione dei rifiuti e la valorizzazione e l’individuazione di filiere che permettono l’abbattimento della CO2 grazie alla trasformazione dei materiali usati in nuove materie prime. Borsino Rifiuti opera tramite un market place dove l’esigenza di conferimento di un rifiuto si incontra con l’offerta del servizio di recupero e un network di Gestori Ambientali in sostituzione della raccolta comunale e dei consorzi di filiera dei rifiuti urbani. In tal modo crea delle Smart Circular City sul territorio milanese e monzese, secondo le esigenze dettate dall’Agenda Onu 2030, dalle indicazioni normative della Commissione Europea e dalle norme sulla gestione dei rifiuti di Milano/Monza e Lodi.

Urban Bike Messengers srl (Milano): prima società di logistica con cargo-bike nata in Italia 15 anni fa, ha determinato un costante impatto positivo sulla città di Milano in termini di risparmio di 4 tonnellate di CO2 in meno ogni mese e di 10 furgoni tolti dalle strade ogni giorno. Nel campo della sostenibilità è all’opera con il Comune di Milano e AMAT per realizzare un progetto di promozione della ciclo logistica finalizzato a dimostrare alle grandi multinazionali del settore l’efficienza in città delle cargo-bike rispetto ai furgoni. In collaborazione con Comune e Milano Smart City Alliance partecipa a progetti “data driven” per migliorare le condizioni di mobilità in città, anche fornendo dati raccolti quotidianamente per creare itinerari più sicuri da percorre in bicicletta. In collaborazione con Bosch sta istituendo un’accademia per formare gli operatori della ciclo logistica.

Premio "Impresa e Lavoro". Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo Premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico delle tre circoscrizioni di riferimento.

