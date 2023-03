La Smart Home sicura con Haier

Haier, brand d'eccellenza nel settore grandi elettrodomestici, ha ottenuto il certificato di idoneità di sicurezza rilasciato da UL Solutions – azienda globale indipendente che si occupa di scienza della sicurezza – per i sistemi IoT implementati nei prodotti e nelle soluzioni smart del brand. Il mercato si sta velocemente muovendo verso elettrodomestici e soluzioni smart per l’ambiente domestico.

La connettività di Haier

Le soluzioni smart di Haier si distinguono per performance di altissimo livello e le nuove dimensioni di comfort, la semplificazione di procedure quotidiane e la possibilità di accedere a una serie di funzionalità aggiuntive rispetto al passato o a dispositivi non connessi. Gli utenti percepiscono anche il valore di ecosistemi personalizzati che permettono un maggiore controllo e il raggiungimento di una migliore efficienza energetica, visibile nella riduzione dei costi.

Ma i consumatori sono molto sensibili anche a temi quali privacy e sicurezza, che costituiscono alcune delle principali barriere nel passaggio a una smart home.

Il tema della privacy e della sicurezza

Per questo Haier ha voluto prestare particolare attenzione anche alle esigenze di sicurezza e tranquillità. Implementando sistemi e certificazioni sulla sicurezza che superano le richieste delle normative europee vigenti, anticipando, probabilmente, standard che saranno richiesti come obbligatori nel prossimo futuro. Commenta Gianpiero Morbello, Head of Brand & IOT presso Haier Europe:

“La verifica da parte di UL Solutions fornisce credenziali oggettive e basate sulla scienza, affidarsi ai loro test e alla loro analisi è stata una scelta naturale per Haier. La certificazione dei processi IoT fa parte di una nuova visione di Smart Home, in cui Intelligenza Artificiale e tecnologia premium trovano la loro migliore espressione. Vogliamo che ogni nostro cliente possa condividere in tutta tranquillità profili e dati per poter ricevere consigli altamente customizzati secondo le sue preferenze, senza preoccuparsi di nulla, godendosi solo una nuova esperienza connessa”.

La certificazione UL

Con la certificazione di sicurezza dei dispositivi IoT di livello Gold conferita da UL Solutions, Haier assicura agli utenti avanzati livelli di sicurezza nelle funzionalità come: la protezione dei dati memorizzati e trasmessi, le impostazioni di base protette senza intervento dell’utente, il monitoraggio e il mantenimento della sicurezza delle applicazioni connesse.

I marchi di certificazione UL sono un simbolo riconosciuto di fiducia e riflettono un impegno costante nel promuovere la promessa di sicurezza. Un traguardo importante che si inserisce nel percorso Zero Distance To Consumer intrapreso dal Haier, ormai sinonimo di ecosistemi casalinghi smart. Si tratta infatti di un’ulteriore certezza per tutti gli utenti che si affidano all’esperienza del marchio al momento dell’acquisto e dell’utilizzo dei prodotti. Tutti connessi e ricchi di funzionalità, gli elettrodomestici Haier utilizzano in totale sicurezza i dati inseriti dagli utenti, indispensabili per offrire un’esperienza sempre più personalizzabile e unica.