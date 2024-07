Il settore calzaturiero è arrivato al terzo incontro in un solo mese del tavolo istituzionale che riunisce Provincia di Pavia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Vigevano, Città di Parabiago e Associazioni di categoria come Confindustria e Confartigianato per ragionare sulla situazione di difficoltà che le imprese calzaturiere stanno vivendo in questo momento.

Il settore calzaturiero fa rete per il rilancio del Made in Italy

Il principale obiettivo del tavolo di lavoro è arrivare a sviluppare strategie e progettazioni future da presentare a Regione Lombardia, in particolar modo all’attenzione dell’Assessore Regionale Guido Guidesi. Un progetto complessivo che tenga conto, però, delle diverse peculiarità dei territori coinvolti mettendo a fuoco i bisogni delle imprese relativamente al contesto in cui producono.