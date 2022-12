Il Distretto del commercio di Rho finanziato con 160mila euro

Rho ha ottenuto finanziamenti regionali pari a 162mila euro per i progetti dei Distretti del commercio locale.

Premiato il Distretto del commercio locale

I fondi serviranno a riqualificare l’area di via Garibaldi, un tempo destinata a mercatino, per ottenere nuovi spazi commerciali e di aggregazione. Sono previste altre azioni, come l’istituzione del Manager di Distretto e il sostegno alle imprese per criticità legate alla attuazione dei progetti PNRR. Il tutto in collaborazione con la locale delegazione di Ascom Confcommercio.

Al Comune di Rho sono stati assegnati 162.016,81 euro. Il bando era finalizzato a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, “sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i Distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo”. I fondi sono suddivisi in una parte assegnata direttamente all’ente locale e in una parte che verrà assegnata alle imprese rhodensi alle prese con un quadro complicato da numerosi fattori.

La soddisfazione del vicesindaco