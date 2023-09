Host Milano è pronta a sbarcare in fiera: previsti 2mila espositori

Rho. E' considerata come la piattaforma leader mondiale per le macchine, tecnologie, semilavorati, format, accessori e servizi per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail. Ed ora chi vi opera all'interno si accinge a mostrare i frutti raccolti nel corso dell'ultimo anno, fissando nuovi obiettivi di crescita. Si tratta di Host 2023, la manifestazione in programma dal prossimo 13 ottobre fino al 17 negli spazi di Fiera Milano

Una vetrina che coniuga innovazione e attenzione

Una vetrina pronta a coniugare innovazione e attenzione per i singoli settori. Tutto questo grazie a un layout esteso sull’intero quartiere fieristico e suddiviso in tre macroaree che valorizzeranno le affinità di filiera tra comparti specializzati, vale a dire ristorazione professionale-bakery, pizza e pasta (38% degli espositori); caffè-tea, bar-macchine per caffè-vending, gelato-pastry (42%); arredo-tecnologia e tavola (20%). Una kermesse che si presenta al pubblico forte di numeri paragonabili all’edizione del 2019. Saranno infatti oltre 2.000 gli espositori, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi. Oltre all’Italia, i primi cinque Paesi per numeri di espositori annoverano Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti, che vedono in HostMilano un’opportunità di fare business ‘mondo su mondo’. Seguono Svizzera, Paesi Bassi e Portogallo, cui si aggiungono Turchia e Cina.

"Le aziende di tutti i settori incontreranno, oltre a migliaia di operatori professionali, hosted buyer altamente profilati selezionati da Fiera Milano in 75 Paesi di tutti i continenti, in collaborazione con ICE-ITA Agenzia sui mercati di destinazione. Particolarmente rilevanti le delegazioni dalle Americhe (41%), dai Paesi del Golfo e Medio Oriente (21%) e dall’Eurasia (30%)", ha spiegato durante la conferenza stampa che ha sancito il conto alla rovescia verso l'evento, il direttore manifestazioni di Fiera Milano, Simona Greco.

"Il settore ha rivisto il sereno dopo gli anni di chiusure forzate, ed è resiliente"

Dal canto suo, Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice-Ita, ha invece fatto notare come "Il settore del fuoricasa rivede il sereno dopo due anni molto difficili, dovuti alle chiusure forzate, ma ha mostrato una grande capacità di resilienza: il commercio mondiale di prodotti delle filiere rappresentate a HostMilano ha toccato nel 2022 un nuovo massimo, pari a 178 miliardi di euro, a livelli ampiamente superiori a quelli pre-pandemici: il valore in euro è risultato l’anno scorso di 38 punti percentuali superiore al 2019". Senza contare che, stando ai numeri resi noti da Zoppas nella stessa occasione, "una recente ricerca di Future market insights stima che, solo per il food service equipment in senso stretto, quest’anno il valore del mercato mondiale sfiorerà i 44 miliardi di dollari, per toccare i 76 miliardi nel 2032 grazie a un incremento medio del +5,6%. Quanto all’Italia, secondo le stime diffuse dall’Ufficio Studi Anima-Confindustra a fine 2023, il food service equipment Made in Italy supererà i 4,6 miliardi di euro, a cui l’export contribuisce per più di 3 miliardi".

L'impatto dell'Italia sul settore

Lo Stivale rappresenta dunque da solo oltre il 10% di tutto il valore della produzione mondiale di food equipment. Se guardiamo all'ultimo periodo, la nostra rimane una realtà che mostra un bilancio in chiaroscuro, come ha sostenuto Matteo Figura, direttore foodservice di Circana. A detta di Figura, infatti, "il consumatore resiliente fuori casa adotta strategie contro il carovita e spende di più se c’è innovazione. A giugno di quest’anno i consumi Out of home in Italia hanno raggiunto i 66 miliardi di euro annui (+14,0% sul corrispondente periodo precedente), anche grazie a un aumento positivo nel numero di visite, salite a 14,9 miliardi (+9,9%), con numeri molto vicini al pre-pandemia. Sebbene i riflettori rimangano accesi sulla spinta inflattiva a cui stiamo assistendo, solo una persona su 10 dichiara di avere difficoltà a consumare fuori casa mentre un quarto dei consumatori (27%) dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini".

Previsti oltre 800 eventi