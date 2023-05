Gattinoni Bussiness Travel vince gli Italian Mission Awards 2023

Gattinoni Business Travel per la terza volta riceve il più alto riconoscimento agli IMA Italian Travel Awards come “Miglior Travel Management Company con fatturato sopra i 40 milioni di euro” mentre BTExpert viene nuovamente premiata come “Miglior Self Booking Tool” grazie alla sua soluzione applicativa Click&Go.

Il premio Italian Mission Awards

La cerimonia di premiazione della decima edizione si è tenuta ieri lunedì 15 maggio presso Villa Necchi Campiglio a Milano e ha visto una nutrita partecipazione di oltre 200 aziende della filiera del business travel tra travel manager e fornitori.

I premi sono stati ritirati dal Presidente Franco Gattinoni, unitamente a Eros Candilotti ed Elena Carlino per la categoria Business Travel, e unitamente a Riccardo Zanotto ed Elena Carlino per la sezione Miglior Self Booking Tool.

Il settore Business Travel di Gattinoni

Commenta Eros Candilotti, Direttore Business Travel Gruppo Gattinoni:

“Negli ultimi anni abbiamo vinto diversi premi, ma il 2022 è stato un anno particolare per il BT, difficile e pieno di ostacoli; quindi, il riconoscimento assume un valore ancora maggiore e spero possa rappresentare una gratificazione e motivo d’orgoglio per tutti i colleghi del BT. Aver garantito un servizio di qualità, verso clienti sempre più esigenti, tra mille contrarietà, principalmente legate alla difficoltà di reperire Consulenti di Business Travel qualificati, problematiche operative di vettori e aeroporti e la crescita esponenziale della domanda, ci rende sinceramente molto fieri e ci stimola a voler perseguire un livello di efficienza ancora maggiore, perché il nostro obiettivo è di migliorare ulteriormente il livello del servizio a 360°. Dobbiamo ringraziare i clienti per la fiducia accordataci e tutti i nostri collaboratori per la disponibilità, la passione e la tenacia con cui hanno affrontato e stanno affrontando questi anni di ripresa che si stanno rivelando estremamente sfidanti. Questo premio lo dedico totalmente a loro”.

Vince anche la neoacquisita BTExpert

Commenta Riccardo Zanotto, Managing Director di BTExpert:

“Sono molto orgoglioso di questo premio in continuità con quelli ottenuti negli scorsi anni. Dimostrano l’ottimo lavoro svolto e che la strada intrapresa è quella giusta per affermarci come player di riferimento nel mercato tailor made del Business Travel. Siamo stati ambiziosi e le scelte strategiche fatte negli ultimi anni sono state giuste. Non ci fermeremo qui e continueremo ad affermarci soprattutto adesso che siamo più grandi essendo entrati nel Gruppo Gattinoni. La mia menzione speciale va al nostro team IT, ma il merito è come sempre di tutti colleghi per la loro passione e professionalità”.