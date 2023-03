Fpt Cnh: assemblea pubblica con gli ultimi lavoratori

Fpt Cnh Pregnana: un incontro per discutere della prospettiva del sito industriale e dei 63 lavoratori e lavoratrici rimasti in cassa integrazione e che rischiano di essere licenziati a fine aprile.

Fpt Cnh

Martedì 7 marzo si terrà l’assemblea pubblica richiesta dai lavoratori Fpt Cnh (ex Aifo) e che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche del territorio.

«A tre anni dalla decisione della CNH Industrial di chiudere lo stabilimento produttivo di Pregnana Milanese chiediamo alle istituzioni, alle forze politiche, alle cittadine e ai cittadini del territorio, di partecipare ad un incontro per discutere della prospettiva del sito industriale e del futuro dei 63 lavoratori e lavoratrici rimasti in cassa integrazione, che rischiano di essere licenziati a fine aprile».

Ultimi 63 dipendenti

L’appuntamento è fissato per le 18, all’auditorium Carenzi di via Varese e viene organizzato dalle sigle sindacali Fiom, Fim Cisl e Uilm. Gli ultimi 63 dipendenti dell’azienda della galassia Fiat sono attesi da due strade: il trasferimento agevolato in uno degli stabilimenti piemontesi dell’azienda, o il licenziamento collettivo visto che la cassa integrazione non verrà rinnovata. Si tratta degli ultimi dipendenti di uno stabilimento che, sino al 2019, contava 270 persone impiegate a Pregnana.