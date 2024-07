Importante investimento da 5 milioni di euro per la Bcc di Carate Brianza nei confronti della storica azienda Bcs di Abbiategrasso.

Finanziamento da 5 milioni di euro per la Bcs da parte della BCC di Carate

BCC Carate Brianza sostiene gli investimenti di BCS S.p.A., azienda di Abbiategrasso leader nel settore della meccanizzazione, che progetta e costruisce trattori, macchine agricole e per la manutenzione del verde, macchine per la produzione di energia elettrica autonoma e per la saldatura mobile. Il Gruppo BCS conta di 3 stabilimenti produttivi in Italia (Abbiategrasso, Luzzara e Cusago) ed è presente con diverse filiali in Europa (Spagna, Portogallo, Francia e Germania), in India e Cina, e con una rete di distribuzione che copre oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Il finanziamento di 5 milioni di euro, erogato nell’ambito del programma “Garanzia Futuro” di SACE, dedicata al supporto di investimenti per operazioni di rilievo strategico – crescita sui mercati globali, innovazione tecnologica e processi di digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità – testimonia l’impegno di BCC Carate Brianza nel promuovere lo sviluppo delle imprese locali e nell’incrementare la competitività delle eccellenze italiane sui mercati internazionali.

La produzione di macchinari agricoli

BCS S.p.A., con una storica presenza nel settore della produzione di macchinari agricoli, rappresenta un partner strategico per l’innovazione e l’efficienza della filiera agroindustriale.

«L’attività di ricerca e l’innovazione delle tecnologie applicate all’agricoltura, accompagnano il nostro cammino sin dal 1943. Questo finanziamento rappresenta per noi una straordinaria opportunità per proseguire su questa strada. Grazie al supporto di BCC Carate Brianza e alla garanzia di SACE, potremo accelerare il nostro piano di espansione, rafforzando la nostra presenza sui mercati esteri e contribuendo al miglioramento dell’intera filiera agroindustriale», dichiara Fabrizio Castoldi, Presidente di BCS S.p.A.

Il finanziamento, finalizzato al supporto degli investimenti previsti nei prossimi 6 anni da BCS Spa, relativi allo sviluppo dei nuovi prodotti in ambito green dello stabilimento di Abbiategrasso, nonché per l’innovazione tecnologica di tutto il Gruppo, consentirà all’azienda di espandere le proprie operazioni commerciali all’estero, potenziando la propria presenza nei mercati globali, rendendo la propria rete ancora più capillare e incrementando le esportazioni.

«L’operazione ha una valenza strategica, perché consente alla nostra Banca di dare supporto a una realtà storica, nata ad Abbiategrasso, che ha la ricerca e l’innovazione nel proprio DNA. Questo territorio è una nuova area di espansione per noi, essendoci aperti nel gennaio 2023. L’attenzione del Gruppo BCS è sempre presente, integrando al proprio interno l’intero processo produttivo, con una gestione completa della supply chain: ciò consente di monitorare tutti i processi e garantire standard elevati sia in materia di produzione che di sostenibilità ESG», commenta il Direttore Generale di BCC Carate Brianza, Remo Mariani.

Il commento del presidente della Bcc

Questo investimento si inserisce nel più ampio obiettivo di BCC Carate Brianza di sostenere le imprese locali nel loro percorso di crescita e di internazionalizzazione, contribuendo così al consolidamento del tessuto economico del territorio, come sottolinea Ruggero Redaelli, Presidente di BCC Carate Brianza:

«La nostra Banca crede fermamente nel valore aggiunto che le imprese del territorio possono apportare al sistema economico del nostro Paese, e attraverso la collaborazione con SACE, vogliamo offrire loro gli strumenti necessari per competere a livello globale. Siamo perciò lieti di affiancare BCS S.p.A. in questo importante progetto di sviluppo».

BCC Carate Brianza, con la sua rete di servizi e soluzioni finanziarie, prosegue la sua missione a supporto delle aziende del territorio, confermandosi un partner affidabile e dinamico per le imprese che puntano sull’innovazione e sull’espansione nei mercati globali.