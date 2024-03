Ieri sera, 14 marzo 2024, nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la seconda edizione degli “Assolombarda Awards”. Una iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi promossi da PMI e grandi aziende che consentono al territorio - che comprende la Città metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale.

Fare impresa 2024: 11 aziende premiate da assolombarda

“L’Associazione, anche quest’anno, valorizza l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’, premiando le realtà del nostro tessuto produttivo che contribuiscono a rendere sempre più competitivo il nostro territorio e l’intero Paese - ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento di apertura -. L’Italia è, oggi, la seconda manifattura d’Europa, oltre che il quinto Paese al mondo e il secondo dell’Occidente per surplus manifatturiero con l’estero. Una circostanza che è legata all’impegno quotidiano delle nostre aziende che, attraverso le filiere, trainano l’economia nazionale. Imprese che, con i loro risultati straordinari, hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5% a fine 2023 rispetto al pre-Covid, ben più dei principali benchmark europei come Baden-Württemberg (-1%) e Cataluña (+1,1%). Con gli ‘Assolombarda Awards’, esaltiamo, inoltre, gli asset di sviluppo cruciali per condurre le nostre imprese sui mercati globali. Il filo conduttore di questi pilastri è la capacità di innovare e di fare sempre un gioco di squadra per affrontare con concretezza e lungimiranza la grande sfida della doppia transizione, ecologica e digitale”.

Premiate le storiche aziende

La serata è stata l’occasione per ringraziare le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: 4 “storiche” - che celebrano 75 anni di adesione - e 20 imprese - che festeggiano i “10 “lustri” con l’Associazione - sono state premiate alla presenza del vicepresidente con delega a organizzazione, sviluppo e marketing, Alvise Biffi, e del direttore generale Alessandro Scarabelli.

75 ANNI: MANUCOR, MICROTECNICA, NASTRIFICIO DE BERNARDI, PIAGGIO & C.

50 ANNI: ALI GROUP, BOETTCHER ITALIANA, BOLTON MANITOBA, BULLONERIA VILLA, CARCANO EGIDIO & C., CITTERIO GIULIO, COLOMBO R., COMI CONDOR, DECSA, FISCATECH, GMV MARTINI, GRAFIKONTROL, INTRAPACK, ISS FACILITY SERVICE, LANDGRAF, MARCEGAGLIA CARBON STEEL, O LUCE, PAMAR, S.A.L.P.P. LAVORAZIONE POLIETILENE DI STEFANO E WALTER REDAELLI, VERGAENGINEERING

La capacità di crescere e innovare

Gli “Assolombarda Awards”, nella loro seconda edizione, hanno celebrato anche la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito, dopo il saluto in videocollegamento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono stati premiati, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: “Sostenibilità” (premio dedicato a Giorgio Enrico Falck), “Responsabilità e cultura” (premio dedicato a Carlo Alberto Albertini), “Performance” (premio dedicato a Silvio Berlusconi), “Design” (premio dedicato a Ernesto Gismondi) e “Digitalizzazione” (premio dedicato a Domenico Zucchetti), asset strategici per la competitività del futuro. Per la prima volta, inoltre, è stato consegnato un premio speciale dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale. La serata è stata resa possibile grazie anche ad American Express, main partner; ad AIM Group International, Epyon, Jakala, QC SPA of Wonders, Wurth, silver partner dell’iniziativa.

Tutti i premiati della serata

Tra le numerose candidature pervenute e valutate dal comitato scientifico - presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Mirja Cartia d’Asero (Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore), Giuseppe De Bellis (Direttore di Sky TG24), Claudia Parzani (Presidente di Borsa italiana) e Ferruccio Resta (Presidente della Fondazione Politecnico di Milano) - sono stati selezionati i seguenti progetti (in allegato la scheda tecnica che presenta le aziende risultate vincitrici):

PREMIO “SOSTENIBILITÀ” | dedicato a Giorgio Enrico Falck

Vincitore “PMI”: SO.GE. M.I.

Vincitore “Grandi imprese”: NTT DATA ITALIA

PREMIO “RESPONSABILITÀ E CULTURA” | dedicato a Carlo Alberto Albertini

Vincitore “PMI”: PINK FROGS COSMETICS

Vincitore “Grandi imprese”: ABB

PREMIO “PERFORMANCE” | dedicato a Silvio Berlusconi

Vincitore “PMI”: ENEGREEN

Vincitore “Grandi imprese”: MONIER

PREMIO “DESIGN” | dedicato a Ernesto Gismondi

Vincitore “PMI”: TECNO

· Vincitore “Grandi imprese”: BOFFI

PREMIO “DIGITALIZZAZIONE” | dedicato a Domenico Zucchetti

Vincitore “PMI”: INTELLICO

Vincitore “Grandi imprese”: C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO

PREMIO SPECIALE ADVISORY BOARD “ASSOLOMBARDA PER IL SOCIALE”

Vincitore: VECTOR