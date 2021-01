Esenti per Covid pagano tutto e subito: tra i “Contribuenti solidali” anche due della nostra zona

Esenti per Covid pagano tutto e subito: tra i “Contribuenti solidali”, e cioè coloro che hanno comunque effettuato i pagamenti nei tempi previsti, scegliendo di non avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Cura Italia, anche due della nostra zona.

Sin dall’inizio dell’epidemia, il Governo ha adottato numerose misure per sostenere l’economia e i cittadini. Fra queste il rinvio di diverse scadenze fiscali, per alleviare il peso che molti contribuenti dovevano sostenere in un momento particolarmente complesso.

Molti cittadini hanno comunque effettuato i pagamenti nei tempi previsti, scegliendo di non avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Cura Italia. È proprio lo stesso decreto, all’articolo 71, a disporre che sia prevista la menzione di “Contribuenti solidali” per coloro che, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

Dalla loro scelta è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana e un importante contributo allo sforzo compiuto da tutto il Paese. La menzione rappresenta, pertanto, il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti che hanno dimostrato un’attenzione particolare alla responsabilità sociale ed assume anche una precisa valenza reputazionale.

Il ringraziamento del ministro Gualtieri

A tutti i “Contribuenti solidali” va il ringraziamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri:

“Il contenimento del coronavirus e dei suoi effetti sulla salute e sulle nostre condizioni di vita è una sfida che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica. Davanti a questo nemico invisibile il Paese si è presentato unito e solidale. Lo dimostra anche il fatto che, nonostante la sospensione dei termini di pagamento decisa dal Governo, molti cittadini in questi mesi abbiano pagato le tasse regolarmente.

Possiamo chiamarli contribuenti solidali. Consapevoli che, oggi più che mai, ogni risorsa è necessaria per sostenere la sanità, gli ammortizzatori sociali e gli strumenti che abbiamo messo in campo per fornire sostegno e protezione.

A questi contribuenti va il nostro più sincero ringraziamento.”

Ecco chi sono…

Sono 293 gli italiani, tra imprese e semplici privati, che pur avendo diritto a un rinvio delle imposte a causa degli effetti della pandemia da Coronavirus sui loro redditi, hanno deciso di versare subito tutti. Tra questi 57 sono aziende della Lombardia e di queste 2 sono della nostra zona: Bar Cavour Snc di Cuggiono e Ebi SrL di Legnano.

