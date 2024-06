Emirati Arabi e Arabia Saudita: due mercati di grande interesse per le aziende dell'Altomilanese

Ha visto la partecipazione di circa 50 persone il workshop "Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita: opportunità e criticità per le imprese", che Confindustria Alto Milanese ha organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e lo Studio Tajana Barlocco Galluccio in veste di Italian representative della Camera.

Emirati Arabi e Arabia Saudita: un focus sulle opportunità per il Made in Italy



Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese, e Marco Tajana dello Studio Tajana Barlocco Galluccio hanno illustrato gli scopi del workshop e il ruolo strategico che l’Italian representative svolge per la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi, cioè offrire informazioni, consulenza e supporto qualificati nell’approccio al mercato emiratino e saudita.

La parola è passata poi ai rappresentanti della Camera di Commercio. Roberta De Santis, senior manager, ha fornito un quadro ampio e analitico sugli Emirati Arabi Uniti, illustrando i diversi progetti di sviluppo in corso, sottolineando le grandi opportunità di business per il "made in Italy".

A seguire, Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, ha esposto le caratteristiche salienti dell’economia dell’Arabia Saudita evidenziandone le indubbie potenzialità, che per essere colte necessitano tuttavia di un approccio prudente e graduale, supportato dalle giuste risorse e competenze.

La testimonianza della Legnano Teknoelectric Company, presente a Dubai dal 2009

In chiusura, la testimonianza di Gianluigi Bertelli e Paolo Cianconi, rispettivamente amministratore e Cfo della Legnano Teknoelectric Company di Legnano, azienda leader nella produzione dei nuclei magnetici per trasformatori elettrici, che ha costruito uno stabilimento a Dubai nel 2009 per sfruttare la posizione strategica degli Emirati, hub produttivo e logistico ottimale per servire una vasta area commerciale che si estende oltre i Paesi del Golfo. A conferma del successo del progetto, è in fase di realizzazione un secondo building che andrà a rafforzare ulteriormente la presenza dell’azienda nell’area e a consolidarne il ruolo di produttore di livello internazionale.

Infine è intervenuto il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che ha salutato quest’iniziativa come un servizio importante per favorire la conoscenza di nuovi mercati e offrire nel contempo agli imprenditori strumenti e risorse utili per sviluppare con successo il proprio business.