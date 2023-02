Distretto del Commercio dell'Alto Milanese: presentati i primi 15 progetti

Ultimo appuntamento a Magnago per i Comuni partecipanti e i commercianti del Distretto del commercio dell'Altomilanese dove sono stati presentati 15 progetti di intervento.

Il distretto del commercio dell'Altomilanese presenta i progetti

Si è concluso, con l’ultimo appuntamento tenutosi ieri sera, 16 febbraio, a Magnago, il ciclo di incontri che le Amministrazioni Comunali costituenti il Distretto di Interesse Diffuso (DID) Altomilanese, ovvero i Comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Cuggiono, Magnago, Inveruno e la Associazione Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo, hanno desiderato organizzare per presentare alle molte realtà commerciali di questo territorio ed alle imprese destinatarie degli importanti 15 progetti di intervento riconosciuti da Regione Lombardia, tutte le reali e concrete opportunità destinate loro, attenzioni ed esclusive occasioni che trovano il loro punto di partenza in un Bando attraverso il quale il Distretto indirizzerà contributi a fondo perduto a tutti i titolari che intenderanno presentare domanda di partecipazione a partire dal prossimo 2 Maggio.

Le parole del direttore dell'associazione

“E’ stato un ciclo di appuntamenti, quello conclusosi ieri sera a Magnago, molto importante che costituisce, in ogni caso, solamente il primo passo di un fondamentale e fattivo cammino attraverso il quale i Comuni del Distretto e la nostra Confcommercio Territoriale indirizzeranno reali e concrete attenzioni ed opportunità alle imprese di quest’area – sottolinea il Direttore della Associazione imprenditoriale, Dott. Simone Ganzebi – perseguendo l’unico obiettivo di questo progetto che è quello di valorizzare, sostenere e sviluppare il tessuto commerciale locale accompagnandolo verso sempre più sostanziali risultati generando, di converso, valore per il territorio e, in questi termini, utilità per tutti i cittadini residenti all’interno del Distretto stesso. Ecco perché, nonostante preveda tangibili contributi, dedicati alle imprese che sino ad oggi hanno creduto ed investito in questo territorio, il Bando in procinto di apertura nei primi giorni del prossimo mese di Maggio, è «solamente» la prima delle attenzioni che Confcommercio ed i Sindaci aderenti a questo progetti, che ringrazio, tutti, per la loro immediata attenzione e lungimiranza, dedicheranno a questa che è, davvero, una «iniziativa di tutti» ”.

Il progetto vincente a livello regionale

Il Distretto Altomilanese, che vede nel ruolo di Capofila il Comune di Inveruno è un progetto di interesse diffuso che ha conseguito il livello di “eccellenza” da Regione Lombardia essendosi posizionato nei primi 10 progetti di Distretto del Commercio, degli oltre 150 presentati dalle varie Amministrazioni della Lombardia lo scorso anno.

Contempla una serie di fattive interventi che vanno, come detto, da Bandi attraverso i quali le imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili che intenderanno presentare, a progetti quali la realizzazione di siti e canali digitali per la promozione e valorizzazione del tessuto commerciale presente, percorsi formativi e di aggiornamento per gli imprenditori ed i dipendenti delle realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio arrivando, certamente non in ultimo, a dare corpo, con impegno diretto ed oggettivo assunto dalle varie Amministrazioni Comunali partecipanti, alla realizzazione di interventi di riqualificazione di vie, piazze e parchi cittadini.