Disegnarte è ufficialmente attività storica

Il sogno, l’esperienza, la speranza di una famiglia sono racchiusi nel loro negozio di via Leonardo Da Vinci di Bollate.

Disegnarte attività storica

Saranno i colori o la magica atmosfera che fa da musa agli artisti, ma fatto sta che "Disegnarte", il negozio bollatese, è ufficialmente nei registri di Regione Lombardia come attività commerciale storica.

Fondato nel 1978

Il negozio è stato fondato nel 1978 da Pietro Boniardi, che fin da piccolo si è occupato di matite, fogli e grafica. È stato il suo primo lavoro, a Milano, con un socio. L’esperienza, però, era tanta, la voglia di costruire qualcosa per sè, anche. Così si è buttato e ha aperto l’attività in via Da Vinci nel giugno di quell’anno. Non è stato semplice, chi non conosceva il mondo del disegno storceva un po’ il naso ma il segreto in questo caso è stato solo uno: crederci.

Così Boniardi ha lavorato per tutti questi anni, aiutato da sua moglie Zita. Dietro al bancone, intenta a fare i compiti a quel tempo c’era una bimba di 6 anni.

Ora l'attività è in mano a Simona, la figlia

Sì, perchè questo è un racconto che non è ambientato solo nel passato, ma anche presente e futuro. E questo è possibile anche grazie a Simona Boniardi, che oggi ha 51 anni e che ha respirato il profumo della cancelleria da sempre. Per lei prendere in gestione il negozio non è stata una scelta, ma è venuto naturale, dopo gli anni passati al suo interno:

"Io giocavo a vendere dietro al banco - ci ha raccontato Simona - A volte facevano sedere anche me qui, sono sempre stata nel negozio dopo scuola. E non mi è mai pesato, mi è sempre piaciuto".

I premi

Qualche tempo fa con i genitori ha deciso di inviare la domanda per entrare nel registro delle attività storiche, ed è andato tutto a buon fine. E questo non è il primo riconoscimento dell’attività, che dal più recente ha ricevuto nel 2021 un premio da Confcommercio Bollate come azienda locale per i 60 anni dell'associazione, nel giugno 2018 il premio impresa e lavoro al teatro alla Scala, mentre nel 2003 al Teatro Arcimboldi per i 25 anni di attività.

"Ne andiamo orgogliosi"

"Ai tempi chi era della zona poteva evitare di andare a Brera a comprare il materiale di cui aveva bisogno - ha continuato lei - Non è stato facile e quindi questa è una grande soddisfazione per noi, ne andiamo davvero orgogliosi".

Com'è cambiato il mondo del disegno

Il mondo del disegno e della grafica, poi, è cambiato parecchio negli anni:

"Molti articoli, soprattutto, sono cambiati:ora con il computer non si vendono più ad esempio i trasferibili. Ti devi aggiornare continuamente, soprattutto in questo settore. I nostri clienti sono soprattutto studenti di moda, design, grafica, i professionisti del settore, chi fa scuola di fumetto e i tatuatori".

"Dovremmo pensare di più ai negozi di vicinato..."

Un legame fortissimo, quello della famiglia Boniardi, con lo storico negozio che l’ha sostenuta per tutti questi anni: