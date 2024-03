Enaip Lombardia, sede di Milano via dei Giacinti, organizza il corso gratuito "Gestione del Cliente in Officina", per formare la figura dell’ impiegato accettatore di officina/carrozzeria.

Corso gratuito di Enaip per la "Gestione del cliente in officina"

Realizzato in collaborazione con Autorigoldi, primario gruppo del settore automotive, con 12 sedi fra Milano e provincia, il corso è gratuito in quanto inserito nel programma Gol Garanzia di occupabilità dei lavoratori e rappresenta un'importante iniziativa finalizzata all'inserimento lavorativo, nonché alla qualificazione e riqualificazione professionale.

L'obiettivo formativo del corso è quello di preparare professionisti capaci di gestire in modo efficace il rapporto con il cliente lungo tutte le fasi del processo, dalla presa in carico del veicolo fino alla sua restituzione dopo le operazioni di riparazione.

I contenuti del corso includono elementi chiave del Customer Relationship Management, concetti di organizzazione aziendale, conoscenza della gamma di prodotti e servizi offerti, nozioni sulla qualità del servizio e principi fondamentali del customer care.

I requisiti per partecipare al corso

Per partecipare al corso, è necessario soddisfare determinati requisiti. Quest'ultimo è completamente gratuito per le persone disoccupate residenti o domiciliate in Lombardia, con età compresa tra i 16 e i 65 anni, che rientrino in diverse categorie, tra cui disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata, ultracinquantenni, donne, giovani under 30 e iscritti al Centro per l'impiego.

Questa iniziativa offre un'opportunità concreta per acquisire competenze specializzate nel settore automotive e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, rappresentando un importante sostegno per le persone interessate a migliorare la propria occupabilità e prospettive professionali.

Si prevede la partenza del corso il 4 aprile . Per informazioni: migiacinti@enaiplombardia.it.